Hay artistas cuya voz queda grabada en el ADN popular y Sebastián Mendoza es uno de ellos. En un momento clave de su trayectoria, mientras recorre el país con su Tour Legado festejando 25 años de carrera, el cantautor escribe un nuevo capítulo con el estreno de “Dueles”.

Se trata de una cumbia norteña compuesta junto a Juan Portela y Julián Melián que recupera esa identidad romántica y visceral que lo convirtió en un referente indiscutido del género. El single funciona como el primer adelanto del álbum de estudio que lanzará bajo el sello Universal Music.

En ese marco, Sebastián Mendoza habló de todo con Ciudad Magazine: su regreso a las raíces, qué cosas le duelen en la vida real, la emotiva colaboración con Luciano Pereyra y cómo la paternidad transformó por completo su vida. Como si fuera poco, el 14 de noviembre despedirá el año a lo grande con un mega show en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas.

El cantante habló con Ciudad Magazine.

-Acabás de lanzar “Dueles”, ¿qué significa para vos este lanzamiento?

-Estamos con el lanzamiento de “Dueles”, que es algo que estaba esperando hace mucho, porque hace mucho tiempo que no lanzo una canción nueva en estilo cumbia. El último lanzamiento que hicimos fue una balada.

Con los chicos de la banda estábamos ansiosos y creo que el público también. Como canción es algo muy fresco, dentro de nuestro estilo. Si bien tiene nuestros colores de cumbia norteña, tratamos de darle un vuelo un poquito más moderno y quedó muy linda.

-En un momento de la industria donde todo es ya y cambia tanto todo, vos volvés a apostar a la cumbia norteña. ¿Lo hacés porque es el género musical que más te representa o porque no querés correr tras las tendencias?

-Sí, estamos en una época de vorágine. Hay muchos artistas, hay muchos lanzamientos. Hoy en día, con la tecnología, es más fácil sacar una canción o grabarla, pero en mi caso opté por hacer lanzamientos de a poco, volviendo a mis raíces y con mi estilo musical, pero siempre aggiornándome a los tiempos que corren. Más sabiendo que, como es un proyecto nuevo, tenemos que estarle encima.

En esta “carrera” sana musical que hay con tantos géneros, trato de mantenerme en una linda posición. Creo que lo estamos haciendo bien y ahora en conjunto con la gente de Universal.

-Jugando con el título de la canción “Dueles”, pero saliendo de la poesía y las metáforas, ¿qué cosas le duelen a Sebastián Mendoza?

-¿Qué cosas me duelen? Creo que como a todo el mundo: las traiciones, las mentiras, la falsedad, la poca empatía. Creo que estamos en un tiempo con poca empatía. Esas son las cosas que más me duelen y más me molestan, por eso siempre trato de ser un tipo familiero, estar con los pies en la tierra y no pecar desde ese lado.

-Este año hiciste una colaboración con Luciano Pereyra, una cumbia romántica del clásico “Me Enamoré de Ti”. ¿Cómo fue trabajar juntos?

-Esta canción llegó a mi vida en un momento donde yo sentí que lo necesitaba, donde yo estaba marcando mi rumbo musical. Llegó la propuesta a través de Luciano, Pinky y Un Poco de Ruido. Ellos llevaron a cabo el proyecto y me sumaron.

Luciano me invitó muy humildemente, me preguntó si yo quería participar. ¡Imaginate la grandeza! Yo le dije que sí. Después me dijeron que iba a ser esta canción, que ya la conocía.

El producto final fue sublime desde lo musical, desde el video y desde la energía con Luciano. No es un tipo jodido, es un tipo de buen tratar. Entonces, solo quedó disfrutar de lo que hicimos. Tanto yo como mi familia sentimos que cumplimos un sueño con una figura tan importante como él.

-Este año cumplen 25 años de carrera y lo van a celebrar en el Estadio Malvinas Argentinas. ¿Qué me podés adelantar del show?

-Festejar 25 años no es poco. Arranqué de muy chico, a los 16. Hoy ando en mis 42 años y ha pasado demasiada agua debajo del puente. Encontrarme en un cierre de año así, perteneciendo a la familia de Universal, lanzando una canción y cerrando el año en un estadio, es coronarlo.

La gente se va a encontrar con un show con mucha energía, con canciones nuevas, con colaboraciones, con invitados. Tenemos pensado hacer un show sin precedentes en puesta en escena, iluminación, en video, todo.

Estoy contento, feliz de la vida. Me siguen pasando cosas, después de mucho tiempo, que me cuestan creerlas.

-La música te dio una profesión, te permitió vivir de lo que amás y dedicarte a lo que te apasiona. En este largo recorrido, además de todo lo que te dio, ¿qué sentís que te quitó?

-Es una buena pregunta, porque en mi caso, al revés, no me sacó, me llevó a lugares donde tal vez sin la música no podría haber llegado. Y también me sacó de lugares a donde por ahí la vida me hubiese llevado.

Soy de decir que nunca tomé mi vida por un lado y el trabajo con la música por el otro. Es un todo. Voy con toda esa carga emotiva continuamente. No siento que me haya sacado nada.

Podría decir que de más joven salí poco a bailar, pero porque yo ya iba a tocar a los lugares donde la gente iba a bailar. Arranqué a los 16, de muy chico. Pero después, en lo que tiene que ver con mi vida y en lo más importante, siempre predominó la música en todos mis estados de ánimo.

-¿En qué te transformó la paternidad, como hombre y como artista?

-Haber sido papá me hizo ver las cosas de otra manera. Tengo dos hijos. Saqué el pie del acelerador, que era lo principal.

Los que pertenecemos hace tanto tiempo a la movida tropical, que hacemos tantos shows por noche, a veces no tenemos en cuenta la vida, por decirlo de alguna manera.

Empecé a pensar de otra manera. Me di cuenta de que ya no vivía para mí desde el momento que fui papá. Me tenía que cuidar para guiar a otro ser humano. Hoy son dos. Siempre le pido a Dios que me dé vida y que se sepan defender ante las adversidades de la vida. Ser papá me cambió para bien, me puso un poco más de paz en la mente.

Edición de video:

Solana Di Tullio.