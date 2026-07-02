A meses de cumplir 25 años de trayectoria ininterrumpida, Sebastián Mendoza formaliza su alianza estratégica al firmar contrato exclusivo con Universal Music Argentina.

Esta nueva etapa coincide con la producción de un nuevo álbum de estudio y el anuncio de su show de cierre de año en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación será el sábado 14 de noviembre y promete un recorrido por las canciones que marcaron su carrera. Las entradas estarán a la venta a partir del 6 de julio.

Sebastián Mendoza anuncio de su show en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas (Foto de Universal Music Argentina)

Desde sus comienzos acompañando a su padre cantante, pasando por su consagratorio liderazgo en el emblemático Grupo Malagata, hasta su sólida etapa solista, Seba construyó una de las carreras más orgánicas de la música tropical. Su vigencia cuenta con un aval infalible: conserva de forma intacta a su misma banda de músicos desde hace 25 años.

Sebastián tiene 14 álbumes editados, más de 15 Teatros Gran Rex, múltiples funciones en el Teatro Ópera, 2 Estadios Luna Park y 2 Estadios Obras, todos con localidades completamente agotadas.

Su impacto se ve reflejado en éxitos orgánicos como su balada más reciente, “Te Soltaré”, que ya supera las 21 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube. En paralelo, su reciente colaboración junto a Luciano Pereyra en la versión cumbia del clásico “Me Enamoré De Ti” se transformó en un éxito en las plataformas

Bajo el respaldo de Universal Music Argentina, el artista se encuentra dando los toques finales a un nuevo material discográfico que combinará la calidez de sus baladas, el ritmo de su cumbia norteña y más sorpresas.