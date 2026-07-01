Luego de consolidarse como una de las voces más representativas de su generación, Olivia Wald anunció la presentación oficial de su próximo álbum, “Otra Que Arde”.

Este nuevo material llegará acompañado de un show de alto voltaje el próximo 3 de octubre en el C Art Media, dando inicio a una esperada gira que la llevará por diferentes ciudades de Argentina, Uruguay, México y España.

Olivia Wald presenta “Otra Que Arde” en Buenos Aires (foto de prensa)

Tras el éxito de “Cuerpo”, donde exploró su costado más íntimo y sentimental, “Otra Que Arde” marca un quiebre y una evolución rotunda en la etapa artística de Olivia. En esta oportunidad, la cantante se sumerge en una propuesta mucho más cruda, impulsiva y frontal.

A través de canciones atravesadas por pensamientos incómodos, emociones al límite y verdades dichas sin filtro, la artista construye arriba del escenario una identidad más desafiante y honesta que nunca.

El show en Buenos Aires promete llevar al espectador a un viaje conceptual por el universo de su próximo disco, combinando la intensidad de sus emociones con la catarsis colectiva que define a su nueva era musical.

Olivia Wald en el C Art Media: todo lo que tenés que saber

Si no te querés quedar afuera de la presentación oficial de “Otra Que Arde”, prestá atención a los datos clave del evento:

¿Cuándo es el show? El sábado 3 de octubre.

¿Dónde? En el Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

¿Cómo conseguir las entradas? Los tickets para el show de Olivia Wald en Buenos Aires se podrán adquirir a través de la plataforma oficial del evento y sistemas bancarios.

Preventa Banco Macro: arranca este miércoles 1/07 a las 16 horas. Si tenés tarjeta de este banco, ¡aprovechá porque tenés 9 cuotas sin interés!

Venta general: se habilita el jueves 2/07 a las 16 horas con todos los medios de pago (y si pagás con Macro, te quedan 6 cuotas sin interés).

Más sobre Olivia Wald

Esa transformación también llegará al escenario. Concebido especialmente para esta nueva era, el show propone una puesta intensa donde los pensamientos y la catarsis funcionan como hilo conductor de una experiencia que expande el universo conceptual del álbum y lo convierte en una vivencia colectiva.

La presentación recorrerá las canciones de “Otra Que Arde”, su próximo álbum, junto a los temas más emblemáticos de su repertorio, trazando un puente entre el presente artístico de Olivia y aquellas canciones que conectan profundamente con miles de seguidores desde sus comienzos.

Con una propuesta que profundiza su evolución artística y reafirma su identidad como compositora e intérprete, Olivia Wald continúa consolidando su lugar dentro de la nueva escena pop latinoamericana. “Otra Que Arde” no solo presenta un nuevo repertorio, sino también una artista decidida a mostrar su versión más auténtica sobre el escenario.