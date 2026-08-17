Noches Capitales 2026 suma una nueva fecha a su esperada programación con dos grandes referentes del rock rioplatense: La Vela Puerca y Las Pelotas, quienes se presentarán junto a Barbi Recanati en el Hipódromo de La Plata. El encuentro será el 21 de noviembre de 2026.

Entradas para Noches Capitales 2026

La Vela Puerca

La venta general de entradas para el show de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati comenzó el viernes 14 de agosto.

Las Pelotas

Las entradas están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Barbi Recanati Por: Nadia Guzman

Noches Capitales 2026: todas las fechas confirmadas