Noches Capitales 2026 suma una nueva fecha a su esperada programación con dos grandes referentes del rock rioplatense: La Vela Puerca y Las Pelotas, quienes se presentarán junto a Barbi Recanati en el Hipódromo de La Plata. El encuentro será el 21 de noviembre de 2026.
Entradas para Noches Capitales 2026
La venta general de entradas para el show de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati comenzó el viernes 14 de agosto.
Las entradas están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Noches Capitales 2026: todas las fechas confirmadas
- 12 de septiembre: Las Pastillas del Abuelo llevará toda su energía y su particular mezcla de rock, reggae y esencia rioplatense.
- 19 de septiembre: Diego Torres regresará a La Plata después de siete años para reencontrarse con su público.
- 14 de noviembre: Babasónicos se presentará para interpretar las canciones de su más reciente material, “Cuerpos, Vol. 1”, con una puesta especialmente preparada para la ocasión.
- 21 de noviembre: La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati protagonizarán una de las fechas más esperadas del ciclo.
- 5 de diciembre: Serú Girán por Lebón y Aznar llegará por primera vez a La Plata. David Lebón y Pedro Aznar interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas de la histórica banda argentina.