Las versiones sobre una posible reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a cobrar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto.

El periodista y la conductora protagonizaron una escena que no pasó desapercibida: según trascendió, se despidieron con un abrazo y un beso en la boca antes de que Leuco partiera de viaje.

El video del momento se difundió a través de la cuenta de Instagram lomaspopucom, que detalló cómo fue el encuentro. “Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, relató el portal, alimentando aún más las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Diego Leuco y Sofi Martínez juntos en el aeropuerto

Las señales que alimentaron las sospechas de reconciliación

El acercamiento entre Leuco y Martínez no es nuevo. En las últimas semanas, sus apariciones públicas y gestos compartidos generaron comentarios entre sus seguidores. La participación de ambos en La Peña de Morfi (Telefe) fue uno de los momentos que encendió las alarmas.

A pesar de la repercusión, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación.

Sin embargo, la complicidad que mostraron en sus recientes encuentros y la naturalidad con la que interactuaron frente a las cámaras hicieron crecer la expectativa entre quienes siguen de cerca su historia.

La confesión de Diego Leuco tras el reencuentro en televisión

Tras la repercusión, Leuco habló en su ciclo de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV) sobre cómo vivió la exposición. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, confesó el periodista.

Y agregó: “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.