Luego de varias idas y vueltas, en 2024 Sofi Martínez y Diego Leuco le pusieron punto final a su relación de pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo, la buena onda entre ambos alimentó los rumores de una posible reconciliación.
Esas versiones cobraron fuerza especialmente después del cara a cara que protagonizaron en La Peña de Morfi, donde la cercanía entre los dos llamó la atención de sus seguidores.
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En medio de esa expectativa, Momi Giardina entrevistó a Sofi Martínez para Momi TV, su nueva sección en Luzu, y decidió ir directamente al tema que muchos quieren saber: ¿existe una posibilidad de que vuelva con Diego Leuco?
Momi Giardina le preguntó a Sofi Martínez si volvería con Diego Leuco
Con su habitual estilo directo, Momi le preguntó a la periodista deportiva: “¿Qué tendría que pasar para que vuelvas con Leuco?”
Sofi respondió sin cerrar la puerta: “Deberíamos sentirlo”.
Pero Momi fue por más y rápidamente le hizo una segunda pregunta: “¿Y lo sentís?”
Titubeante ante la consulta, Sofi explicó cómo es actualmente su vínculo con su expareja: “No sé. Creo que nos llevamos bien. Estamos en una época donde nos llevamos bien, estamos tranquilos, y eso ya es bueno”.
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La pregunta de Momi que descolocó a Sofi Martínez
Lejos de conformarse con esa respuesta, Momi volvió a insistir y planteó un escenario hipotético: “¿Y si Leuco te dice ‘volvemos’?”
La respuesta de Sofi volvió a dejar abierta la posibilidad, aunque aclaró que antes deberían hablarlo: “Nos tenemos que sentar a charlarlo, qué sé yo. Qué incómodo esto”.
Así, Sofi Martínez evitó confirmar una reconciliación con Diego Leuco, pero tampoco descartó que en algún momento puedan volver a conversar sobre su relación. Sus respuestas volvieron a poner el vínculo entre ambos en el centro de la escena.