El casamiento de Julieta Prandi con Emanuel Ortega quedó en segundo plano por la ausencia de los hermanos del cantante en el registro civil de San Isisidro, y ahora la modelo rompió el silencio.

“Fue un día de mucha felicidad; se organizó con poco tiempo porque queríamos resguardarlo; era un día de semana, algunos podían, otros no; vino Julieta...”, afirmó la conductora de Sarasa antes de ingresar a La 100.

“Estaban mis hijos, los de Emanuel”, continuó en el móvil con Intrusos.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

En ese punto descartó estar distanciada del resto del clan Ortega: “Para nada”.

Y sin mencionarla, Prandi apuntó contra Yanina Latorre por haber contado al aire versiones en su contra al aire. “No voy a responder por alguien resentido, mala onda o que no me quiere... Ni idea. Pregúntenle a los protagonistas que se lo van a contar”.

La reacción de Emanuel Ortega al rumor de escándalo familia

“Emanuel no lo podía creer, se reía porque está todo más que bien. Y no le vamos a dar trascendencia a un anónimo”, reveló.

India, Evangelina, Palito y Bautista. (Foto: Movilpress)

Hasta que blanqueó por qué Sebastián, Martín, Luis y Rosario no acompañaron a su hermano: “Había compromisos previos y nosotros no nos ofendíamos si no podían ese día. Si quieren le van a preguntar a ellos, pero no tenemos ningún problema”.

Y justificó el hermetismo: “Queríamos evitarnos la prensa. Lo contamos a muy poquita gente. Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él, la familia de él y mi familia. Los que podían estar, estaban, y los que no, no”.

Julieta Ortega en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Al final, Julieta Prandi fue categórica al reconocer que no sigue a Julieta Ortega en redes sociales: “No me sigo con casi nadie, y tampoco tengo que explicar a quién sigo. Les recomiendo que les vayan a preguntar a ellos”.