La felicidad por el casamiento por civil entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, luego de seis años en pareja y cinco de convivencia, se esfumó cuando la ausencia de cuatro de los cinco hermanos del cantante a la boda, y su hija opinó picante al respecto.

“Estoy feliz de poder haber estado, feliz de ver a mi papá contento, bien acompañado. Julita es una persona increíble que a mi papá le hace muy bien, le volvió la magia a su cuerpo”, enfatizó de entrada la también hija de Ana Paula Dutil.

“Quiero mucho también a Julieta como madrastra, como la pareja de mi papá, así que estoy muy contenta”, siguió contundente en declaraciones que por sí solas no llamarían la atención.

Luego el contraste fue insoslayable, por eso mismo apeló a la ironía: “Yo sabía hace un tiempo que se iban a casar. La familia también lo sabe hace un tiempo (sic), pero todos se enteraron ayer”.

“Yo sabía hace un tiempo que se iban a casar. La familia también lo sabe hace un tiempo (sic), pero todos se enteraron ayer” India Ortega, hija de Emanuel.

El palito de India a sus tíos por no estar en la boda de su papá

En ese punto, India respondió sobre la supuesta mala onda de sus tíos con Prandi: “Todos se llevan muy bien, tenemos asados familiares, están todos. Smplemente que no estamos grabando todo lo que hacemos, ni compartimos todo”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

“No hay envidia ni celos. Mi tío Luis está de viaje, por eso no pudo asistir; mi tío Sebastián también está con grabaciones; Rosario está por hacer un show; fue un día de semana...”, se apiadó.

“Obvio, si yo sé que mi hermano se casa iría, pero bueno... son situaciones medio complicado a veces”, remató India Ortega.