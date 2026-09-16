Con su ya conocida lengua karateca, Moria Casán salió a hablar y no dejó pasar un comentario aparentemente inofensivo de Susana Giménez.

La conductora respondió después de que la diva hiciera una particular declaración cuando fue consultada por la serie de la One y por la buena relación que mantienen.

Todo comenzó cuando la prensa abordó a Susana tras su llegada al país y le preguntó por la producción de Netflix sobre la vida de Moria. En ese contexto, también le remarcaron que la One había hablado muy bien de ella.

“Lo sé, ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía”, respondió la conductora de Telefe, dejando entrever que había cosas sin decir entre ellas.

Moria Casán le respondió a Susana Giménez y no se guardó nada (Captura: eltrece)

LA LETAL RESPUESTA DE MORIA CASÁN A SUSANA GIMÉNEZ

Al regresar al piso, Moria Casán decidió responderle en su programa de eltrece. Fiel a su estilo, la conductora analizó los dichos de la diva y disparó con dureza. “La Su no maneja el humor. No tiene sentido del humor. Si no tenés humor no podés manejar la ironía”, señaló, sin filtro.

Lejos de dejar el tema ahí, la One continuó con su descargo y aseguró que las palabras de Susana no le generan preocupación: “Yo le iba a contestar pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito”.

Moria Casán le respondió a Susana Giménez (Video: La Mañana con Moria)

En esa misma línea, cuestionó la actualidad laboral de la diva y apuntó directamente contra su decisión de vivir fuera del país.

“Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito”, remarcó la One, lejos de abandonar el tema.

Finalmente, Moria retomó la frase de Susana sobre que actualmente se encuentra “tranquila” y volvió a marcar distancia con esa definición. “Si ella me ve tranquila es porque está en otro plano. Yo nunca estoy tranquila. El problema mío no es que estoy exitosa, estoy exitosísima. Si quiso mandar palito, no le da”.