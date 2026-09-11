La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta cotidiana para millones de personas en todo el mundo, y Moria Casán no es ajena a las nuevas tecnologías.

Siempre a la vanguardia, la One sorprendió al revelar que no solo utiliza ChatGPT con frecuencia, sino que lo integró a su rutina diaria para proyectos personales y profesionales.

Durante el pase televisivo entre Arriba Argentinos y su programa La Mañana con Moria, la diva argentina mantuvo un divertido intercambio con el periodista Nacho Otero y contó detalles sobre su vínculo con el chatbot más popular del mundo.

“Soy amiga de la IA”: Qué le pregunta Moria Casán al ChatGPT y su truco para usarlo en casa (captura de eltrece)

Qué le pregunta Moria Casán al ChatGPT

“Yo todo lo que es adelanto, bienvenido sea. Soy amiga de la IA”, afirmó de entrada la artista, dejando en claro su postura favorable ante los avances tecnológicos.

Al ser consultada sobre si efectivamente utilizaba la plataforma, Moria respondió sin dudar y reveló que una de sus principales pasiones a la hora de usar la herramienta es la arquitectura de interiores. “Sí, sí. Le pregunto por cambios en mi casa. Me gusta mucho la arquitectura. Escenografío mi casa más que decorar, tengo ese concepto del teatro”, explicó con su estilo único.

La conductora detalló el método exacto con el que interactúa con la plataforma: “Le digo: ‘Este rincón lo quiero cambiar, tengo estos colores’ y me da opciones según mis gustos y mi personalidad”.

La IA entrena su “lengua karateka”

Además de utilizar la inteligencia artificial para rediseñar sus espacios, Moria confesó que la aprovecha como un asistente para ordenar sus ideas y redactar textos con su sello característico.

“Le pido que me haga sinopsis de acuerdo a lo que quiero decir, según mis pensamientos, mi ‘lengua karateka’, pero yo le digo lo que quiero decir”, reveló entre risas.

Para cerrar, la One dejó en claro que la IA es solo un complemento y que la impronta final siempre es suya: “Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos”.