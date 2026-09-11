Daniela Christiansson volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de compartir imágenes desde Milán junto a sus hijos, Elle y Lando. La modelo sueca había sembrado misterio horas antes al realizar una encuesta en sus redes sociales para que sus seguidores adivinaran cuál sería su próximo destino.

En la publicación, Daniela mostró una fotografía en la que se veía un cochecito de bebé, una valija beige y otro bolso de viaje. Sobre la imagen escribió “Where to?” y les dio tres opciones a sus seguidores: Buenos Aires, Zúrich o Milán.

Finalmente, la respuesta llegó desde Italia. Christiansson publicó varias historias desde el centro de Milán y dejó en claro que la ciudad no fue una elección al azar. En una de las postales nocturnas, en la que se podía ver una calle cercana a la Plaza del Duomo con la catedral de fondo, definió al destino como “mi segundo hogar”.

Daniela Christiansson en Milán (Foto: Instagram @danielachristiansson)

DANIELA CHRISTIANSSON REVELÓ EL DESTINO DE SU ENIGMÁTICO VIAJE

Además de compartir postales de viaje, Daniela Christiansson no tardó en volver a despertar la curiosidad de quienes la siguen. Después de mostrar sus primeras postales desde Italia, publicó una selfie frente a un comercio. “No veo la hora de contarles por fin por qué estoy en Milán”, escribió la modelo.

Daniela Christiansson en Milán (Foto: Instagram @danielachristiansson)

La frase volvió a abrir interrogantes entre sus seguidores, aunque el misterio duró poco. Minutos después, Daniela confirmó que su viaje a la ciudad italiana tiene motivos laborales. Por el momento, no brindó mayores detalles sobre el proyecto que la llevó nuevamente a Milán ni precisó cuándo compartirá la información que anticipó en sus redes sociales.