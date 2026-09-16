El 15 de septiembre, Emanuel Ortega y Julieta Prandi pasaron por el Registro Civil para celebrar sus siete años de amor y formalizar su casamiento.

La boda generó gran repercusión mediática, especialmente por las ausencias de algunos integrantes de la familia Ortega y las versiones sobre una supuesta mala relación con la modelo.

Lejos de las especulaciones, India Ortega, hija de Emanuel, habló con Puro Show y fue contundente al referirse al especial momento que vivió junto a su papá y Julieta.

Qué dijo India Ortega del casamiento de su papá y Julieta Prandi

“Hoy, día festivo. Estuvo increíble. Estoy muy contenta. Feliz de haber podido estar. Feliz de ver a mi papá contento y bien acompañado”, expresó.

Luego, India se refirió a su vínculo con la modelo y destacó el efecto que tiene en la vida de su padre: “Julieta es una persona increíble que a mi papá le hace muy bien. Le volvió la magia a su cuerpo”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

En ese sentido, agregó: “Juli es una persona que te trae mucha luz, a pesar de todo lo que pasó. A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. A mi papá lo hace muy feliz”.

“Ella está muy feliz y es una madre excelente con sus hijos y yo la quiero mucho como madrastra, como pareja de mi papá. Estoy muy contenta. Somos una familia muy unida, me llevo muy bien con los hijos de ella”, afirmó India.

India Ortega contó cómo se enteró del casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

La hija de Emanuel también reveló que sabía desde hacía tiempo que su papá y Prandi tenían pensado casarse.

“Yo sé hace un tiempo del casamiento. Mi papá es una persona a la que le gusta mucho la intimidad. No le gusta que se cuente y es lo mejor, algo íntimo y familiar”, explicó.

Además, contó cómo reaccionó cuando Emanuel le comunicó la noticia: “Cuando me dijo que se iba a casar no lo podía creer, me puse re feliz. No me esperaba que mi papá le proponga casamiento. Fue todo muy loco. Todos se enteraron un día antes”.

Qué dijo India Ortega de las internas familiares tras las ausencias al casamiento

Qué dijo India Ortega de las internas familiares tras las ausencias al casamiento

Con madurez y contundencia, India también habló de las versiones sobre una supuesta mala relación entre algunos integrantes del clan Ortega y Julieta Prandi.

“Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación. Todos nos llevamos muy bien. Tenemos asados familiares, simplemente que no compartimos todo lo que hacemos como familia. No hay problemas con nadie”, aseguró.

Sobre las ausencias en el Registro Civil, India explicó: “Mi papá y Julieta están juntos hace 7 años. No hay envidias ni celos. Mi tío Luis está de viaje, mi tío Sebastián está con grabaciones, Rosario está por hacer un show... Fue un día de semana”.

Finalmente, al referirse a cómo hubiera actuado ella ante una situación similar, reconoció: “Yo, si se casa mi hermano, iría, pero bueno, son situaciones complicadas a veces”, concluyó India Ortega en diálogo con Puro Show.