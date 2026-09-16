La casa de los sueños de Paula Chaves y Pedro Alfonso va tomando forma definitiva. A casi un año de haber comenzado la remodelación integral de su enorme casona, la modelo compartió en sus redes sociales un recorrido exclusivo para mostrar cómo el lugar se transformó por completo.

Un “house tour” en plena obra

A través de sus historias de Instagram, la conductora caminó por los interiores del hogar y dejó ver los avances clave de la construcción. “Ya lo voy a hacer más prolijo al house tour, pero ahí vamos”, escribió Paula sobre las imágenes.

Entre los detalles arquitectónicos más destacados de la vivienda se observan:

Espacios amplios e integrados: ambientes luminosos de concepto abierto diseñados para la vida familiar.

Materiales y tonos neutros: predominio del color marfil, detalles en madera cálida y una imponente mesada de mármol en la cocina.

Conexión con el exterior: enormes ventanales de piso a techo que ofrecen una vista panorámica al jardín.

Diseño en varias plantas: una escalera principal con escalones de madera que conecta los distintos niveles del hogar.

Los niños se divierten en su casa en construcción

Paula también mostró la trastienda de la obra y cómo sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, disfrutan el proceso a su manera. La modelo publicó un video donde se ve a los pequeños jugando en una montaña de tierra acumulada en el parque.

Un “house tour” en plena obra (captura de Instagram)

“Lo bueno de esto es que me puedo mudar con el jardín así. De hecho, me voy a mudar con el jardín así”, dijo la conductora sobre el estado del terreno y el uso que ya hacen sus hijos.

“Que jueguen es un re entretenimiento para ellos. Ay, el buzo blanco, gordi... ¡Olivia! Bueno, respiro y agradezco”, agregó Paula Chaves, optando por priorizar la diversión a que la prenda de Oli quede impecable.