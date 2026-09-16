A una semana de la separación, Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero comenzaron a sacar los trapitos al sol y a exponer que el quiebre de la relación es definitivo.

Luego de que la ex Gran Hermano revelara que no le gustaba la forma de amar de Manuel y asegurara que le había encontrado mentiras, el tono de las declaraciones de ambas partes comenzó a escalar.

En el stream de Telefe, Lola le hizo una contundente advertencia a Ibero y se mostró indignada por la circulación de unos screenshots.

Lola Tomaszeuski y Manuel íbero (Foto: captura Telefe)

Lola Tomaszeuski lanzó una picante advertencia a Manuel Ibero tras la separación: “Si no querés que yo…”

“Me llegó que Manuel está diciendo que yo likeaba a pibes. Me da risa. Eso lo había hablado con él hace como un mes, que él me lo planteó”, comenzó diciendo la joven.

“Yo le había sacado el like al chabón y ahora salen los screenshots. Se ve que él los anda filtrando porque yo no sigo al chabón ni lo likeo”, agregó.

Finalmente, con visible enojo, Lola Tomaszeuski lanzó una picante advertencia dirigida a su expareja: “Fijate antes lo que querés filtrar si no querés que filtre cositas yo”.

De esta manera, la ex Gran Hermano dejó en claro que el conflicto con Manuel Ibero continúa y que podría revelar más información sobre lo ocurrido durante la breve relación.