Franco Colapinto visitió el programa español conducido por David Broncano, La Revuelta, donde además de recordar algunos momentos de su llegada a Europa, fiel a su estilo descontracturado, terminó haciendo una particular revelación sobre su vida íntima.

Durante la tradicional sección del programa en la que se realizan preguntas personales a sus invitados, el presentador quiso saber detalles sobre la vida sexual del piloto de Alpine. “Dime, ¿relaciones sexuales el último mes? y ya te vas...“, indagó Broncano.

Fue entonces cuando el piloto explicó que tiene una restricción durante los fines de semana de competencia de Fórmula 1: “Estuve con muchas carreras... para los deportistas, la testosterona tiene que estar alta, no podés acabar”, contestó dejando en claro que debe evitar eyacular porque podría afectar su nivel de rendimiento.

Franco Colapinto en La Revuelta (Foto: captura de RTVE).

“El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín (ex número uno mundial de pádel), dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos”, remarcó Colapinto

Ante la insistencia del conductor de saber si al menos se hacía “una paj... para anirmarse”, el corredor aclaró que la restricción no se limita a mantener relaciones sexuales.

Incluso las bromas del conductor sobre la masturbación quedaron respondidas con la misma regla: “Nada, hay que cuidarse, cero”, sostuvo el piloto.

FRANCO COLAPINTO Y SU VIDA FUERA DE LA FÓRMULA 1

Más allá de la inesperada confesión, Franco Colapinto habló de diferentes aspectos de su vida personal y de su recorrido hasta llegar a la máxima categoría del automovilismo: “Me vine solo a Europa, a Italia. Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años”.

A sus 21 años logró ser el primer piloto argentino en disputar la Fórmula 1 en 23 años. “Todo lo que se generó fue mucho más especial y más grande que yo mismo llegando a la Fórmula 1”, dijo Franco en La Revuelta.

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