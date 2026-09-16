Este martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil en San Isidro. Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres del cantante, y sus dos hijos, India y Bautista, estuvieron presentes en la íntima celebración.

Julieta Ortega fue la única que pudo asistir al casamiento. “No le avisamos a nadie, hasta ayer. Un poco a propósito. Están los que tenían que estar. Quisimos hacer algo muy tranquilo”, explicó Emanuel al salir del registro civil.

Si bien el evento tomó a todos por sorpresa, algunos medios pudieron acercarse al lugar y llegaron a entrevistar a la pareja tras dar el sí. En diálogo con SQP, Julieta y Emanuel contaron algunos detalles de su repentina decisión.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

LA TEORÍA DE POCHI SOBRE EL CASAMIENTO DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

Pochi de Gossipeame compartió en las últimas horas un fragmento de la entrevista que Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron al salir del civil. Consultados por el cronista de SQP por la romántica propuesta, la modelo dudó y esto fue lo que llamó la atención de la panelista de Puro Show.

La picante teoría de Pochi sobre el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Video: Instagram @gossipeame)

“Me sorprenden dos cosas: que cuando ella tiene que responder hace cuánto él le propuso, ella carraspea y cuando él confirma que fue hace dos meses también carraspea...”, mencionó Pochi en sus redes sociales.

Luego, comentó: “Hará dos meses que en LAM, Pepe y Pilar contaron que se habían separado... ¿será que hubo algo que precipitó la propuesta?“. De esta manera, deslizó la idea de que la propuesta haya sido un ”salvavidas" para salvar la pareja cuando ésta atravesaba su peor momento.