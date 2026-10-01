Marcelo Tinelli reconoció públicamente que está distanciado de Paula Robles, la madre de su hija Juana, y que la relación entre ambos es prácticamente nula.

El conflicto salió a la luz a partir de las declaraciones del conductor en su reality “Los Tinelli”, donde abordó la situación de salud mental de Juana y apuntó directamente contra su expareja.

Según relataron en Puro Show, la tensión se hizo evidente durante las grabaciones del programa. Una llamada inesperada de Juana interrumpió el rodaje y obligó a suspender la producción durante varios días.

Marcelo Tinelli y Paula Robles distanciados por su hija Juana

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli (Foto: Instagram)

“Cuando estaban grabando, efectivamente llama Juana, esa escena no estaba estipulada. Sorprendió muchísimo, de hecho tuvieron que suspender muchísimos días la grabación después de eso”, contó Angie Balbiani.

En uno de los episodios, Juana Tinelli relató que a principios del año pasado comenzó un tratamiento psiquiátrico porque se sentía vulnerable y atravesaba problemas familiares. “Obviamente pasaba algo más familiar también, cosas que está bueno charlarlas”, expresó.

Tinelli responsabilizó a Paula Robles por la interrupción del tratamiento de Juana

Los Tinelli. Foto: prensa Prime Video

Sin embargo, Marcelo Tinelli fue contundente al señalar a Paula Robles como responsable de que Juana abandonara el tratamiento. “Hubo signos de que podía pasar algo así, de que podía haber cierto enojo conmigo porque dejó al psiquiatra que yo le había recomendado, que estaba muy bien. La mamá se lo hizo dejar. Y bueno, pasó esto”, afirmó el conductor.

Pampito remarcó la actitud de Tinelli: “Me sorprenden los dardos a Paula Robles, porque esto no es casual. Que Marcelo la responsabilice ahora en este video hablando a cámara a Paula de haberla hecho dejar el psiquiatra”. “¿Por qué Paula empieza a ser como la mala dentro de este reality?”, preguntó Matías Vázquez.

El distanciamiento entre Tinelli y Robles y el impacto en la familia

La crisis familiar también se reflejó en la convivencia. Juana reconoció que sus padres “no se hablan” y que las diferencias entre ellos se profundizaron en los últimos años. “Dejó de ser la Paula que me invitaba a comer la pasta en la casa con los chicos. A mí no me habla”, lamentó Tinelli.