Los posteos de Juana Tinelli volvieron a generar alarma, luego de que la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles eliminara una foto en la que se la veía llorando una vez más.

Como si se tratara de una producción, Juanita se tomó varias selfies en las que se la ve lagrimeando, con rostro compungido, con un look total black de encaje y transparencias.

Si bien esas imágenes quedaron, según Paula Varela la joven habría eliminado un video en el que está con gesto angustiado.

El llanto que Juana Tinelli habría eliminado.

De ahí que la periodista de Lape Club Social le recomendó a la madre que esté atenta a su hija.

“Viene pidiendo ayuda”, enfatizó Varela.

Las fotos de Juana Tinelli que generaron preocupación.

Las fotos de Juana Tinelli que generaron preocupación.

Las fotos de Juana Tinelli que generaron preocupación.

Las chicanas de Juana Tinelli

Horas antes, Juana había escapado incómoda de la prensa.

Juana Tinelli.

Y en reacción a los cuestionamientos, Juana Tinelli fue provocadora con la cuenta de Instagram de LAM: “Con la cantidad de cosas interesantes e importantes para hablar, o informarse...”.

Al final, Juanita aclaró su actitud al salir de un evento que muchos juzgaron provocadora: “Gracioso, pero no de risa”