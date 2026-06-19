Este jueves, Juana Tinelli fue a ver Sex, la obra de José María Muscari y un detalle particular llamó la atención de la prensa, que la esperaba en la entrada del teatro: la hija de Marcelo Tinelli pagó su entrada porque no había sido invitada por producción como sí ocurre con algunos famosos.

Sin embargo, la salida fue un poco más caótica ya que la modelo se cubrió la cara y apenas se podía oír lo que decían. El productor Nahuel Saa compartió videos sobre el momento y la cámara de Ciudad captó las imágenes que acompañan esta nota.

“Estoy bien”, señaló Juana, y agregó que ella “no hizo ninguna denuncia” contra su ex, Bautista Cuiña, sobre el episodio en el que habría sido víctima de violencia de género. “Hago terapia desde que tengo 10 años”, dijo la joven que dijo que el interrogatorio de la prensa le parecía “muy invasivo” antes de meterse en un automóvil.

Una vez dentro del vehículo, la joven comenzó a reírse junto a su acompañante, mientras los periodistas le preguntaban “¿Qué es lo que te da risa de esta situación?”. Debajo de la lluvia, el automóvil arrancó después de unos instantes y se llevó todas las respuestas.

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LAS FOTOS DE JUANA TINELLI A LA SALIDA DE LA OBRA SEX

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

Juana Tinelli a la salida del teartro (Foto: Movilpress)

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