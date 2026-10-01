La preocupación por la salud de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, movilizó a toda la familia. Luego de que el periodista contara que el niño de 12 años permanece internado en la Clínica Trinidad, su mamá decidió expresarse públicamente y mostró cómo atraviesan este momento.

A través de sus redes sociales, Liuzzi compartió una serie de imágenes de Antonito durante su internación y le dedicó un conmovedor mensaje, en el que destacó la importancia de la fe y del amor familiar: “¡El poder de Dios y la fuerza del amor van más allá de todo! Así fue siempre y así será”, escribió la exvedette junto a una fotografía de su hijo.

Luego, con enorme ternura, Fabiana le dedicó unas palabras al niño: “Te amamos pequeño gigante”. Además de acompañar a su hijo durante estos días, Liuzzi aprovechó la publicación para agradecer la atención y el acompañamiento recibido por parte de los médicos y de todo el personal de la Clínica Trinidad.

Foto: Instagram (@fabiana_liuzzi) Por: Fabiana Lopez

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LUIS VENTURA CONTÓ POR QUÉ INTERNARON A SU HIJO ANTONITO Y DIO DETALLES DE SU SALUD: “ESTABA DEJANDO DE SER ÉL”

Luis Ventura preocupó a sus seguidores al revelar que su hijo menor, Antonito, de 12 años, tuvo que ser internado en la Clínica Trinidad luego de que él y su entorno notaran un cambio en su estado de salud.

El periodista decidió contar lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje acompañado por un video en el que se puede ver al niño caminando por los pasillos de la clínica, sonriente y acompañado por su papá: “Un toro que no afloja. El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad”, comenzó escribiendo Ventura al revelar la situación que atravesó su hijo, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi.

En su publicación, el conductor explicó que decidieron realizar una consulta médica después de notar que Antonito había presentado cambios que llamaron su atención: “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, contó, dejando en claro la preocupación que sintió al advertir que su hijo no estaba como habitualmente.

Foto: Captura de Instagram (@luisventurasoy) Por: Fabiana Lopez

A partir de allí, los médicos realizaron distintos estudios para determinar qué estaba ocurriendo. Según explicó el periodista, los resultados permitieron detectar algunos parámetros que requerían atención y seguimiento: “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”, detalló Ventura, llevando tranquilidad sobre la evolución de Antonito después de varios días de internación.

Finalmente, Luis Ventura agradeció especialmente a todas las personas que se preocuparon por la salud del niño y estuvieron pendientes durante esos días: “Gracias a todos por su cariño, a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue”, concluyó en otro posteo con una imagen del niño sonriendo.