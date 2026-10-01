Luis Ventura preocupó a sus seguidores al revelar que su hijo menor, Antonito, de 12 años, tuvo que ser internado en la Clínica Trinidad luego de que él y su entorno notaran un cambio en su estado de salud.

El periodista decidió contar lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje acompañado por un video en el que se puede ver al niño caminando por los pasillos de la clínica, sonriente y acompañado por su papá: “Un toro que no afloja. El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad”, comenzó escribiendo Ventura al revelar la situación que atravesó su hijo, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi.

En su publicación, el conductor explicó que decidieron realizar una consulta médica después de notar que Antonito había presentado cambios que llamaron su atención: “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, contó, dejando en claro la preocupación que sintió al advertir que su hijo no estaba como habitualmente.

Foto: Captura de Instagram (@luisventurasoy) Por: Fabiana Lopez

A partir de allí, los médicos realizaron distintos estudios para determinar qué estaba ocurriendo. Según explicó el periodista, los resultados permitieron detectar algunos parámetros que requerían atención y seguimiento: “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”, detalló Ventura, llevando tranquilidad sobre la evolución de Antonito después de varios días de internación.

Finalmente, Luis Ventura agradeció especialmente a todas las personas que se preocuparon por la salud del niño y estuvieron pendientes durante esos días: “Gracias a todos por su cariño, a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue”, concluyó en otro posteo con una imagen del niño sonriendo.

Foto: Captura de Instagram (@luisventurasoy) Por: Fabiana Lopez

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LUIS VENTURA QUEBRÓ EN LLANTO AL CONTAR UN ESPECIAL Y SIGNIFICATIVO DIBUJO QUE LE HIZO SU HIJO ANTONITO

Un momento de profunda emoción se vivió en A la tarde cuando Luis Ventura dejó de lado su habitual firmeza y se quebró en llanto al contar la historia detrás de un dibujo que realizó su hijo Antonio.

Todo comenzó cuando el panelista relató una actividad escolar de su hijo Antonio, quien asiste a una institución con enseñanza diferenciada: “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, explicó.

Sin embargo, al avanzar con el relato, Ventura no pudo contener la emoción. “Ay, me voy a emocionar. Esto salió en muchos diarios con el estudio del fenómeno paranormal”, anticipó, visiblemente movilizado. Y agregó: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”, reveló.

Foto: Captura (América)

Y eso no fue todo. Ventura aseguró que, al observar detenidamente la pintura, apareció una imagen aún más impactante: “Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo”, dijo, generando asombro en el estudio.

El periodista confesó que el cuadro está ubicado en un lugar central de su hogar y que despierta la curiosidad de todos los que lo ven: “Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro”, cerró, a flor de piel.