La cuarta edición de FIC.UBA comenzó con una jornada que reunió a autoridades, figuras del ámbito artístico y referentes de la cultura. La apertura oficial tuvo lugar en el Centro Cultural Ricardo Rojas, donde se realizó un cóctel de bienvenida que marcó el comienzo de una nueva edición del festival de cine de la Universidad de Buenos Aires.

El evento contó con la presencia de Ricky Alfonsín, autoridades del festival y representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

También participaron reconocidas figuras del espectáculo y la cultura, entre ellas Guillermina Valdés, Ludovico Di Santo, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Antonia Bengoechea —sobrina de Ricardo Darín—, Agostina Helena, Walter Quiroz y Lautaro Bettoni, entre otras personalidades.

Por: Pablo F Astudillo

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“La libertad doble”, el film que inauguró FIC.UBA

La apertura del festival continuó en el Cine Cosmos-UBA, donde se realizó la presentación en Argentina de “La libertad doble”, la nueva película de Lisandro Alonso, elegida como película inaugural de esta cuarta edición de FIC.UBA.

Con esta proyección, el festival dio comienzo a su programación y volvió a posicionar al cine como protagonista de un encuentro que reúne producciones, realizadores, artistas y público en distintos espacios vinculados a la Universidad de Buenos Aires.

La elección de “La libertad doble” como película de apertura permitió además presentar ante el público argentino el nuevo trabajo de uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo nacional, en el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA.