La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas debido a la internación de su abuela.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 3 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 3 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al conductor Luis Novaresio y a la periodista Natasha Niebieskikwiat.

Luis Novaresio (Foto: Movilpress)

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por el economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, y la presentadora y comunicadora argentina Barbie Simons.

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 4 DE OCTUBRE DEL 2026

El domingo 4 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la humorista Gladys Florimonte y al músico argentino Juan Alfredo Baleiron.

Gladys Julia Florimonte (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el actor Felipe Colombo, la exmodelo Cecilia de Bucourt y habrá un musical especial de Los Pericos.

Felipe Colombo (Foto: Movilpress)

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