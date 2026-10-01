El relato de Paula sobre el infierno que habría vivido con Joaquín Levinton estremecieron, pero la denuncia que ratificó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50 podría quedar en la nada, según Mauro Szeta.

“El problema que tiene es que, de acuerdo con lo que el propio Joaquín Levington dice (...) los hechos fueron desestimados por la Cámara del Crimen en 2023″, afirmó el periodista de Lape Club Social.

De hecho, la misma expareja de Levinton entre 2015 y 2020 aseguró el jueves en A la Barbarossa que él la “obligó a retirar la denuncia en 2023 y archivarla”.

Joaquín Levinton (Foto: Movilpress)

Los artilugios legales en el caso de Joaquín Levinton

Entonces, Szeta planetó: “La pregunta es si ella está denunciando los mismos hechos. Si no estamos en presencia de lo que en tribunales se considera un hecho imposible de ser juzgado”.

“No se puede juzgar a la persona dos veces por el mismo hecho, dice nuestra norma”, aclaró el periodista.

“Y lo que está diciendo Joaquín Levinton con su abogado es que los hechos fueron cerrados en 2023. Habrá que ver si esta mujer aportó algo más, y que diste de la denuncia de 2023″.

Teléfonos útiles si sufrís violencia

144: atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género. Es gratuita y funciona las 24 horas, todos los días.

911: ante una situación de emergencia o peligro inmediato.

137: atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual. Funciona las 24 horas.

Línea 145: asesoramiento y denuncias por trata y explotación de personas. Funciona las 24 horas.