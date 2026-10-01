Fio Giménez y Melody Luz dieron que hablar luego de las declaraciones de la ex de Cachete Sierra en un streaming y la picante respuesta de la pareja de Alex Caggia. En diálogo con Puro Show, el cruce siguió y hasta hubo reclamo de por medio.

En el ciclo de eltrece, Fiorella contó que Alex le mandó un mensaje cuando estuvo separado de Melody y que Melody le reprochó por haberlo contado públicamente: “Me escribió un texto así, diciéndome muchas cosas feas, que no las voy a contar porque si no es seguir”.

Acto seguido, Giménez explicó que, aunque Caniggia le tiró un mensaje cuando se separaron, ella nunca le dio lugar: “Porque la respeto, porque aunque estén separados no le iba a dar bola, porque nos conocemos”.

Fiorella Giménez habló de Alex Caniggia y Melody Luz (Foto: captura de eltrece).

Fio detalló que intentó aclarar la situación con Melody, pero la respuesta fue tajante: “Le pregunté, ¿te hice algo alguna vez? Más allá de que tuve ese comentario desafortunado y que te pido disculpas otra vez. ¿Te hice algo alguna vez?“.

Fiorella Giménez habló de Melody Luz (Foto: captura de eltrece).

“No, simplemente no me vibrás, me parecés una mosquita muerta”, reveló que le habría contestado Melody y entonces Fiorella agregó: “Como que ella tiene un problema conmigo y yo no sé cuál es el problema que tiene”.

FIORELLA GIMÉNEZ HABLÓ DE SU PRESENTE SENTIMENTAL

Consultada sobre su situación amorosa, Fiorella Giménez fue directa: “Chicos, estoy en celibato fuerte. Mal. Telarañas. Te juro, y mirá que yo no tengo drama en contar si salgo con alguien o si estoy soltera. Pero me está pasando que desde que me separé puse mucho la energía en mí porque realmente necesitaba hacerlo”.

A pesar de que aseguró a Puro Show que no le faltan candidatos, la bialarina aclaró: “No es que no tenga candidatos, tampoco me quiero hacer la… hay muchos candidatos, pero no me llama nadie la atención”.

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