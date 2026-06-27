Fio Giménez presentó su departamento. Con una advertencia que marcó el tono del video (“No juzguen, no juzguen. Estoy muy recién mudada”), la bailarina dejó en claro que no iba a ofrecer una postal de revista, sino la realidad de quien acaba de separarse después de cinco años conviviendo bajo el mismo techo con Cachete Sierra.
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El recorrido comenzó en el baño y continuó por un vestidor aún en proceso de acomodación. “Claramente estas cortinas las voy a cambiar porque no me gustan mucho”, lanzó sin rodeos.
Fiorella Giménez decidió mudarse sola después de una difícil ruptura . Crédito Instagram