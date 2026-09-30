Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un fuerte cruce con Fio Giménez, la exnovia de Cachete Sierra. La bailarina, madre de Venezia (fruto de su relación con Alex Caniggia), no se guardó nada y lanzó durísimas declaraciones contra la influencer durante el programa de streaming que se transmite por Bondi Live.

Todo comenzó cuando Fio Giménez apuntó contra Melody después de que la bailarina deslizara en un programa que Alex Caniggia le había enviado mensajes con intenciones de conquistarla. A partir de allí, la tensión entre ambas escaló y Melody decidió responder públicamente: “No tengo ganas de gastar tiempo hablando con vos. Me chu... un hue... cómo estás, me chu... un hue... tus proyectos, porque vos me chu... un hue...”, disparó sin vueltas.

En medio del descargo, la bailarina recordó el enfrentamiento y aseguró que no tiene inconvenientes en encontrarse cara a cara con Fio: “A mí no me busquen porque yo te tiro con todo. No me quiero pasar palabras. Nos podemos encontrar en cualquier lugar, no es necesario que sea el ring. No me hace falta tocarte porque ya con las palabras bastante arrastrada te estoy dejando”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

Además, hizo referencia al cumpleaños de Fio y utilizó una particular metáfora para cuestionarla: “Como fue tu cumple, te trajo una correa para seguir paseándote. Y si querés te enseño a tirar la piedra, agarrarla, traerla, agarrarla, traerla. Y no tirar la piedra y esconder la mano”, agregó, en alusión a lo que considera contradicciones por parte de la influencer.

Melody también aseguró que ya le había expresado personalmente su opinión sobre ella y que no tendría inconvenientes en hacerlo público: “Que fue lo que te dije por privado. Que no tengo problema que lo muestre, si querés lo muestro yo. Te dije que me caés mal porque se te notan los hilos”.

En ese sentido, la bailarina redobló la apuesta y sostuvo que incluso los seguidores de Fio habrían advertido lo mismo: “Y hasta la gente que te sigue se da cuenta. Y si no te sirve la correa, te regalo una par de sesiones de terapia a ver si así al fin lo superás a tu ex”.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@fiogimenez1)

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EL SIGNIFICATIVO NUEVO TATUAJE DE MELODY LUZ QUE ENTERNECIÓ A SUS SEGUIDORES: “MI PUENTECITO DE VIDA”

Melody Luz volvió a conmover a sus seguidores con una publicación cargada de amor y simbolismo. A través de sus historias de Instagram, la bailarina mostró el nuevo tatuaje que decidió llevar en su piel y que tiene como protagonista a la persona más importante de su vida: su hija Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia.

“Adiviná qué me estoy tatuando”, había adelantado Melody en un video que compartió en sus redes sociales, donde se la ve a una tatuadora trabajando sobre su brazo.

El diseño elegido es tan delicado como significativo: el nombre Venezia aparece escrito en letras estilizadas, integrado a la forma de un puente, con una estructura curva y detalles arquitectónicos que refuerzan el concepto de unión, conexión y amor eterno. Una metáfora clara del rol que la pequeña ocupa en la vida de la bailarina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

“Mi puentecito de vida”, fue la frase que acompañó el posteo junto con un emoji de corazón rojo. Lejos de ser un simple tatuaje estético, Melody dejó en claro que se trata de una marca emocional profunda, un homenaje permanente a su niña, a quien define como el nexo que le cambió la vida para siempre.