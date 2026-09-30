Hace poco más de tres meses, Silvina Escudero tuvo que despedirse de uno de sus seres queridos. Su perrita Mulata falleció a sus 16 años y ella la recordó en el día de su cumpleaños. Ahora, llegó el turno de celebrar el suyo y Titán, su otro gran compañero de vida, estuvo más que presente en la celebración.

Tras el festejo, la bailarina compartió en sus redes sociales una publicación con las mejores imágenes del día y aprovechó la fecha para escribir una reflexión sobre el paso del tiempo, los vínculos y el nuevo ciclo que comenzó.

Pero, sin lugar a dudas, lo que más sorprendió del cumpleaños fue la torta inspirada en Titán, su perro, que la acompaña desde hace más de diez años. La preparación tenía la forma del animal con su típico collar azul.

Silvina Escudero cumplió 43 años y lo celebró con una torta muy especial (Video: Instagram @escuderosilvina)

SILVINA ESCUDERO FESTEJÓ SUS 43 AÑOS

“FELIZ PUMPLE PARA MÍ”, escribió Silvina Escudero en una publicación de Instagram donde mostró algunas imágenes del íntimo festejo de su cumpleaños. “Un nuevo año de vida. Y cada vez entiendo más que cumplir años no es contar el tiempo, sino resignificarlo”, agregó la bailarina.

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

En el reflexivo texto, Silvina mencionó: “Hoy, más que nunca, tengo claro qué es lo verdaderamente importante para mí: nutrir vínculos llenos de amor, tener paz de vida, salud y trabajo, encontrar felicidad en las pequeñas cosas y, sobre todo, tener la posibilidad de seguir eligiendo mi camino”.

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

“Hoy me busco. Me escucho. Me elijo”, aseguró Escudero que sumó: “Y en ese camino me encuentro, cada día un poquito más, con mi mejor versión. No sé qué traerá este nuevo año, pero sí sé cómo quiero vivirlo: rodeada de amor, salud, alegría, proyectos y de personas que hagan que la vida sea todavía más linda”.

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

“Brindo por lo vivido, por lo aprendido, por lo que dejé atrás y, sobre todo, por todo lo que todavía falta vivir. Gracias a CADA UNO que está, en mayor o menor medida, en mi vida. Lo valoro, lo agradezco y lo abrazo profundamente. Y gracias por cada gesto de amor que recibí en mi día. Cada mensaje, cada abrazo, cada llamado, cada detalle… me hicieron inmensamente feliz", escribió Silvina.

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Para cerrar, comentó: “Bienvenido a mi nuevo año. Que me encuentre más plena, más consciente, más feliz y cada vez más cerca de quien quiero ser”.

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero cumplió 43 años (Foto: Instagram @escuderosilvina)