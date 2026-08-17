Silvina Escudero atravesó un momento de profunda emoción al recordar a su perra Mulata, quien falleció a comienzos de junio. La bailarina y conductora compartió un sentido mensaje en sus redes sociales el día en que su mascota habría cumplido 16 años.
“Hoy cumplirías 16 años, mi Mulata. Tuve que aprender a vivir sin vos”, escribió Silvina, acompañando sus palabras con una foto de su mascota.
“Tuvimos una vida entera juntas y nos amamos de una manera que no puedo explicar con palabras”, expresó Silvina Escudero.
El emotivo mensaje de Silvina Escudero para su perra Mulata
“Fuiste mucho más que mi perra. Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”, agregó en su publicación.
“Me cuesta muchísimo que no estés acá... pero me quedo con todo lo que sí tuvimos y con la certeza de que fuiste profundamente amada y feliz, y así fui yo con vos”, manifestó.
Finalmente, Silvina le dedicó un último saludo por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi Mulata hermosa. 16 años de vos. Toda una vida de amor. Vas a vivir para siempre en mí”.