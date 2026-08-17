Silvina Escudero atravesó un momento de profunda emoción al recordar a su perra Mulata, quien falleció a comienzos de junio. La bailarina y conductora compartió un sentido mensaje en sus redes sociales el día en que su mascota habría cumplido 16 años.

“Hoy cumplirías 16 años, mi Mulata. Tuve que aprender a vivir sin vos”, escribió Silvina, acompañando sus palabras con una foto de su mascota.

“Tuvimos una vida entera juntas y nos amamos de una manera que no puedo explicar con palabras”, expresó Silvina Escudero.

El homenaje de Silvina Escudero a Mulata. Captura: Instagram escuderosilvina

El emotivo mensaje de Silvina Escudero para su perra Mulata

“Fuiste mucho más que mi perra. Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”, agregó en su publicación.

El homenaje de Silvina Escudero a Mulata. Captura: Instagram escuderosilvina

“Me cuesta muchísimo que no estés acá... pero me quedo con todo lo que sí tuvimos y con la certeza de que fuiste profundamente amada y feliz, y así fui yo con vos”, manifestó.

Finalmente, Silvina le dedicó un último saludo por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi Mulata hermosa. 16 años de vos. Toda una vida de amor. Vas a vivir para siempre en mí”.