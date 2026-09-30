Daniela Cardone volvió a quedar en el centro de la polémica por el sugestivo nombre de una de sus mascotas. La exmodelo, reconocida desde hace años por el amor que siente por los gatos, llevó recientemente a dos de sus animales a un spa especializado y un detalle llamó especialmente la atención: una de ellas se llama “China Suárez”.

La cuenta del establecimiento compartió un video sobre la estadía de las mascotas de Cardone y allí se conoció que una de sus gatas se llama como la actual pareja de Mauro Icardi. El dato no pasó inadvertido entre los usuarios de las redes sociales, que inmediatamente relacionaron el nombre con el recordado rumor de infidelidad de la actriz y a Gonzalo Heredia durante las grabaciones de una novela.

El posteo de Daniela Cardone sobre sus gatas, entre ellas "China Suárez" (Foto: Instagram @dcdanycardone)

Según explicó la voz en off del video, las mascotas que llevaron esta vez fueron Keira y China Suárez. “Hace tres años Daniela Cardone ya nos había confiado cuidar a sus 6 gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez, que vinieron a pasar 4 noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11”, detallaron desde el lugar.

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EL VÍNCULO CON EL VIEJO RUMOR DE LA CHINA SUÁREZ CON GONZALE HEREDIA

El nombre elegido por Cardone generó todavía más repercusión por un detalle familiar: Gonzalo Heredia está casado con Brenda Gandini, hija de la exmodelo. La situación hizo que muchos recordaran el rumor que años atrás había relacionado al actor con la China Suárez mientras ambos trabajaban en Argentina, tierra de amor y venganza, emitida por El Trece en 2019.

Aquella versión fue desmentida por los protagonistas y no pasó de ser un rumor instalado por los ciclos de chimentos y portales. Sin embargo, el particular nombre de la gata volvió a poner aquella historia en circulación en las redes sociales. En el video del spa también se explicaron los cuidados que recibieron las mascotas durante su estadía: cada una tuvo su propia suite y mantuvo sus rutinas habituales.

Gonzalo Heredia y la China Suárez en ATAV (Foto: eltrece)

El amor de Daniela Cardone por los gatos es conocido desde hace años y la exmodelo incluso contó públicamente cómo conserva a algunos de sus animales que murieron. En una entrevista con La noche de Mirtha había explicado que tenía varios de sus gatos embalsamados en una habitación de su casa y que pensaba trasladarlos posteriormente a una iglesia.

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