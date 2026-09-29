Este martes, se supo que Maxi Ghione (53), actor de novelas y series como Montecristo y Maradona y películas como Aterrados, fue detenido tras ser denunciado por un taxi boy por privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Esta denuncia generó que la policía de Santa Fe allanara el departamento de Ghione, encontrando armas de fuego, que algunas versiones señalan que podrían ser alrededor de ocho. El actor fue trasladado a desde Lehman hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia.

En LAM, Pilar Smith contó que el denunciante se llama Emiliano Ezequiel Tarragona (43) hizo la denuncia vía telefónica al 911. “Relata que el 20 de septiembre me presenté en la dirección para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort”, leyó Smith.

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La denuncia que leyó Pilar al aire continúa así: “Concretamos el encuentro por el cual me pago una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego, me dijo ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”.

“No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, agrega el denunciante. “Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mie…’. También me trato de transa y me amenazo: ‘No vayas a despertar al diablo’ en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, agrega el texto de la denuncia.

“Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos”, cierra el documento.

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