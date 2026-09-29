Escondida en mi cabeza, la nueva comedia argentina dirigida por Lucas Vivo García Lagos, tuvo su esperada avant premiere con la presencia de varias figuras del espectáculo. La película, protagonizada por Nicolás Furtado, llega a los cines el 1 de octubre de 2026.

El evento reunió a parte del elenco y a reconocidas figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Agustina “Papryka” Suásquita, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz, Lucas García Vivo, Edda Bustamante, Paulina Cocina, Sofi Morandi, Martín Piroyansky, Rosario Ortega, Juan Ingaramo y Juliana Gattas.

La película cuenta además con un elenco integrado por Nicolás Furtado, Agustina “Papryka” Suásquita, Alejandra Flechner, Louta, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz y Joaquín Levinton.

Agustina "Papryka" Suásquita

Martín Piroyansky

Charo López

Lucas Vivo

Rosario Ortega

Iair Said y Juliana Gattas

Sofi Morandi

Mike Chouhy

De qué trata Escondida en mi cabeza

La historia tiene como protagonista a Erni, interpretado por Nicolás Furtado, un joven que atraviesa un día particularmente desafortunado: pierde su trabajo y también a la chica que le gusta.

Después del golpe, Erni termina en un bar, donde conoce a un joven británico, interpretado por Louta, quien logra convencerlo de invertir su dinero en Bitcoin.

Pero la vida de Erni da un giro inesperado cuando sufre un accidente y queda en coma. Cuando finalmente despierta, 14 años después, descubre que aquella inversión se transformó en una verdadera fortuna.

Sin embargo, hay un pequeño gran problema: Erni no recuerda la contraseña que necesita para acceder a su cuenta de Bitcoin.

Reparto de Escondida en mi cabeza

Nicolás Furtado como Erni.

Agustina “Papryka” Suásquita como Coni.

Alejandra Flechner como la madre de Erni.

Louta como Young Geezer.

Iair Said.

A ellos se suman Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz y Joaquín Levinton, entre otros.

Cuándo se estrena Escondida en mi cabeza

Escondida en mi cabeza llega a los cines de Argentina el jueves 1 de octubre de 2026.