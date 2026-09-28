Hay prendas que desaparecen durante algunos años y, cuando regresan, lo hacen acompañadas de una inevitable sensación de déjà vu.

Es el caso de los pantalones capri, esa silueta que deja las piernas al descubierto por debajo de la rodilla y que fue protagonista de los looks de fines de los 90 y principios de los 2000. Ahora están de vuelta.

La tendencia reapareció con fuerza en las colecciones de primavera-verano 2026 y también comenzó a trasladarse al street style. Diseñadores y estilistas recuperaron distintas versiones de este largo intermedio, desde modelos de denim hasta pantalones más sastreros, leggings y diseños ajustados.

El regreso forma parte de una recuperación más amplia de la estética de los 90 y los primeros años de los 2000, aunque esta vez la prenda aparece combinada con códigos más actuales.

Del boom de los 2000 a la vuelta de 2026

Los capri tuvieron diferentes momentos de popularidad durante el siglo XX y volvieron a instalarse con fuerza a finales de los 90 y principios de los 2000. Su silueta quedó asociada a una época en la que los pantalones de tiro bajo, los tops ajustados y las sandalias eran parte habitual de los looks.

En 2026, la propuesta es diferente. La nueva versión de los capri puede aparecer con prendas amplias, camisas masculinas, blazers, musculosas básicas o piezas más femeninas. El objetivo no necesariamente es recrear un look de otra época, sino tomar aquella silueta y combinarla con elementos contemporáneos.

Ese contraste es justamente una de las claves de su regreso.

Foto: IA

¿Por qué volvieron los pantalones capri?

La moda atraviesa desde hace varias temporadas una revisión constante de décadas anteriores. Después del regreso de los pantalones cargo, las prendas de inspiración deportiva y diferentes códigos de los 90 y los 2000, los capri encontraron nuevamente un lugar.

También existe una búsqueda de modificar las proporciones tradicionales del pantalón. Mientras durante varias temporadas dominaron los modelos extremadamente largos y amplios, el largo por debajo de la rodilla propone una silueta completamente diferente.

Las pasarelas de 2026 mostraron distintas interpretaciones del modelo, mientras que el street style terminó de convertirlo en una de las prendas que generan conversación esta temporada.

Cómo usar los capri sin que parezcan sacados de los 2000

Una de las formas más simples de actualizar la tendencia es combinar los pantalones capri con prendas de proporciones diferentes.

Una camisa amplia puede generar contraste con un pantalón más ajustado, mientras que un blazer de líneas rectas aporta una estética más sofisticada. Para un look cotidiano, también funcionan con una musculosa básica, una remera lisa o un sweater liviano.

El calzado cambia por completo el resultado. Un modelo plano genera una propuesta relajada, mientras que un zapato con algo de altura puede estilizar visualmente la silueta. También pueden combinarse con zapatillas para llevar la tendencia hacia un terreno más casual.

Los modelos de denim, por su parte, permiten incorporar el regreso de los capri de una manera más cercana al guardarropa cotidiano.

El largo vuelve a ser protagonista

El regreso de los pantalones capri también forma parte de una discusión más amplia sobre los largos que dominan la moda. En paralelo a los pantalones recortados, las bermudas y otros modelos que terminan cerca de la rodilla también aparecen entre las propuestas de transición hacia la próxima temporada.

Después de años en los que el pantalón largo parecía no tener límite, mostrar parte de la pierna vuelve a convertirse en una decisión estilística.

Y como suele ocurrir con las tendencias que regresan, no se trata de repetir exactamente lo que se usaba hace dos décadas. La clave está en tomar una silueta conocida y combinarla con prendas, accesorios y proporciones actuales.

Los pantalones capri vuelven así con una segunda oportunidad: la misma longitud que alguna vez fue símbolo de los 2000 ahora aparece reinterpretada para un guardarropa mucho menos atado a las reglas de una sola época.