Débora Nishimoto y Esteban Lamothe atraviesan uno de los momentos más felices de su relación: después de dos años de noviazgo, decidieron casarse. La actriz compartió en sus redes sociales las fotos de la propuesta y, además, recordó una premonitoria escena de Envidiosa que hoy parece haber anticipado el importante paso que darán juntos.

Nishimoto publicó una serie de imágenes para celebrar el compromiso. Entre ellas se puede ver a la pareja durante la celebración de la propuesta y una romántica postal en la que aparecen juntos y vestidos de negro. También mostró los anillos que eligieron para sellar su compromiso y una foto del momento en que recibió la propuesta, realizada en un paisaje rodeado de naturaleza, con un lago y las sierras como escenario.

Débora Nishimoto mostró su compromiso con Esteban Lamothe (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Pero hubo una imagen que llamó especialmente la atención. La actriz recuperó una escena de Envidiosa, la serie en la que ambos se conocieron, protagonizada por sus personajes Mei y Matías. En el fragmento, él le pregunta: “¿Buen hombre para vos en qué sentido?”, y ella responde: “En sentido de casamiento”. Al compartirla junto a las fotos de su compromiso, Nishimoto escribió una frase que resumió la increíble coincidencia: “Estaba todo dicho”.

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La elección de ese fragmento no fue casual. El romance de Débora y Esteban comenzó justamente durante las grabaciones de Envidiosa, donde compartieron escenas y terminaron llevando la química de sus personajes a la vida real. Ahora, aquella conversación sobre el casamiento adquirió un significado completamente diferente después de que ambos confirmaran que pasarán por el altar.

Lamothe había confirmado la noticia el viernes CON Fede Flowers en LAM. Aunque inicialmente intentó esquivar las preguntas sobre sus planes para el 4 de diciembre, finalmente reconoció que está “muy feliz” y contó que Débora también está contenta. Además, adelantó que la celebración será “chiquita” y aseguró: “El amor hay que festejarlo, absolutamente. El amor es lo más lindo que hay”.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Según trascendió, el casamiento será en diciembre y tendrá un formato íntimo. Mientras tanto, Débora decidió compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la propuesta y dejó en claro que, al menos en la ficción, el destino parecía haberles dejado una pista: “Estaba todo dicho”.

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