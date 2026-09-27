En las últimas horas Mauro Icardi hizo un posteo en el que finalmente reconoció que tuvo un encuentro íntimo con la China Suárez el 26 de septiembre de 2021 en un conocido hotel parisino. La publicación le permitió a Juariu terminar de armar la cronología del triángulo amoroso con Wanda Nara que más escándalos generó en los últimos tiempos.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26.09.21”, escribió Mauro Icardi, y Juariu reposteó la postal con una reflexión: “Y ya sabemos el cuento”, en referencia al relato que utiliza el futbolista para litigar con Wanda en los tribunales italianos.

Foto: Instagram @juariu

A continuación, la panelista de Cortá por Lozano mostró una story de Wanda fechada 25 de septiembre de 2021 en la que la mediática se muestra junto a su hermana Zaira a punto de embarcar en un jet privado rumbo a Milán. Esto demuestra que Icardi aprovechó la ausencia de su esposa para planificar el encuentro con la China, aunque luego le habría contado a Wanda que no pasó nada y adujo que la actriz habría tenido olor a marihuana, según el testimonio de la mediática.

Foto: Instagram @juariu

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“Un día antes Wanda se estaba yendo de viaje a Milán con Zaira”, señaló la influencer, que en su siguiente story mostró una publicación de Wanda situada en La Cigale fechada 1° de octubre de 2021. “Y unos días después es cuando vaa ver a Camilo y es donde aparece por teléfono La China”, recordó Vicky Braier.

Foto: Instagram @juariu

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“Esto es historia argentina”, advirtió Vicky, que en la siguiente story reproduce una entrevista que Wanda le dio a Susana Giméne en 2022 relatando un llamado que recibió de la China post infidelidad de Mauro. “A los cinco días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí rebobino y me acuerdo de que ella en un recital me había llamado”, relató.

“No sé si me había siquiera llamado a mí. Había otra persona y le dijo ‘pasame con Wanda’ y yo estaba así con mis dos hijas acá sentadas a upa. Y eso se lo pregunté porque yo levanté el teléfono y dije ‘habías estado hace cinco días habías estado acá’ y pidió hablar conmigo”, completó la mediática.

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