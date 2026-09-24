A casi un año de su escandalosa separación de Manuel Ibero, Zoe Bogach volvió a apostar al amor. A fines de julio, la influencer confirmó que estaba nuevamente en pareja, aunque por el momento decidió mantener en reserva la identidad de su novio.
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“A él lo conocí hace 3 años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche”, contó en exclusiva para Ciudad. En aquella entrevista también explicó por qué decidió blanquear el romance: “Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos”.
Desde entonces, Zoe comenzó a compartir cada vez más momentos junto a su pareja en las redes sociales. Aunque evita revelar su nombre, la influencer suele publicar fotos y videos en los que se los puede ver juntos, dejando en claro que atraviesan un momento de mucha cercanía.
EL LLAMATIVO VIDEO QUE SUBIÓ ZOE BOGACH JUNTO A SU NOVIO
En las últimas horas, Zoe Bogach volvió a llamar la atención con una publicación que compartió en sus redes. Se trata de un video en el que aparece junto a su novio disfrutando de un momento en la pileta.
Para musicalizar las imágenes, eligió “Priti”, la canción de Danny Ocean y Sech, cuya letra dice: “Es que lo trato de esconder, pero se nota. Dime si ser tan linda, mami, no te agota. Mano arriba, te robo esa boca”.
La elección de la canción no pasó desapercibida. La letra parece hacer referencia a la situación que atraviesa actualmente la influencer, quien si bien mantiene ciertos límites a la hora de mostrar la identidad de su pareja, cada vez comparte más escenas de su relación.