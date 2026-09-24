A casi un año de su escandalosa separación de Manuel Ibero, Zoe Bogach volvió a apostar al amor. A fines de julio, la influencer confirmó que estaba nuevamente en pareja, aunque por el momento decidió mantener en reserva la identidad de su novio.

“A él lo conocí hace 3 años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche”, contó en exclusiva para Ciudad. En aquella entrevista también explicó por qué decidió blanquear el romance: “Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos”.

Desde entonces, Zoe comenzó a compartir cada vez más momentos junto a su pareja en las redes sociales. Aunque evita revelar su nombre, la influencer suele publicar fotos y videos en los que se los puede ver juntos, dejando en claro que atraviesan un momento de mucha cercanía.

Zoe Bogach volvió a apostar al amor (Captura: TikTok)

EL LLAMATIVO VIDEO QUE SUBIÓ ZOE BOGACH JUNTO A SU NOVIO

En las últimas horas, Zoe Bogach volvió a llamar la atención con una publicación que compartió en sus redes. Se trata de un video en el que aparece junto a su novio disfrutando de un momento en la pileta.

Para musicalizar las imágenes, eligió “Priti”, la canción de Danny Ocean y Sech, cuya letra dice: “Es que lo trato de esconder, pero se nota. Dime si ser tan linda, mami, no te agota. Mano arriba, te robo esa boca”.

Zoe Bogach junto a su nuevo novio, acaramelados en una pileta (Video: Instagram @lazoenetaoficial)

La elección de la canción no pasó desapercibida. La letra parece hacer referencia a la situación que atraviesa actualmente la influencer, quien si bien mantiene ciertos límites a la hora de mostrar la identidad de su pareja, cada vez comparte más escenas de su relación.