La separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero sumó un nuevo capítulo luego de que Zoe Bogach decidiera involucrarse públicamente en la polémica. La ex Gran Hermano respaldó a la influencer y aseguró sentirse identificada con algunas de las situaciones que relató.

Todo comenzó después de que Lola hiciera un fuerte descargo durante el stream de DGO, donde aseguró que le había llegado información acerca de supuestos comentarios de su expareja sobre su comportamiento en redes sociales.

“Me llegó la información de que Manuel está diciendo que yo likeaba fotos de pibes y quiero decirles que me da risa porque esto lo hablamos en privado, pero ahora aparecieron los screenshots, así que se ve que los está filtrando él”, expresó.

Luego, Tomaszeuski lanzó una contundente advertencia: “Fijate antes de filtrar si no querés que filtre cositas yo”.

ZOE BOGACH APOYÓ A LOLA TOMASZEUSKI TRAS SU SEPARACIÓN

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Zoe Bogach, quien mantuvo una relación con Ibero y atravesó posteriormente un fuerte enfrentamiento público con él.

A través de su cuenta de X, la exparticipante de Gran Hermano se solidarizó con Lola: “Ay, Lola, te banco tanto. Al fin alguien entiende la pesadilla que viví yo”.

Pero su intervención no terminó ahí. Zoe aprovechó el mensaje para recordar episodios que, según su relato, ocurrieron durante su vínculo con Manuel.

Zoe Bogach apoyó a Lola Tomaszeuski tras su separación de Manuel Ibero y lanzó fuertes acusaciones: “Te banco tanto”. Crédito: X

“A él nunca le hizo falta filtrar nada mío. Aunque una ex me contó que hace años le pedía que borrara sus fotos íntimas y, cuando revisé su celular, las encontré. Desesperada, le pedí que borrara las mías, obvio”, afirmó.

LAS FUERTES ACUSACIONES DE ZOE BOGACH CONTRA MANUEL IBERO

En otro tramo de su descargo, Bogach realizó nuevas acusaciones contra su expareja y recordó uno de los puntos más conflictivos del enfrentamiento que protagonizaron.

“Después filtró las de él (el MISMO). Y encima inventó que yo hablaba con un hombre CASADO, con HIJOS, porque no tenía ningún contraargumento”, escribió.

Zoe también cuestionó públicamente la manera en la que, según su versión, Manuel se habría comportado dentro de sus relaciones sentimentales. “Quería hacer de todo para que se deje de hablar de que nunca aprendió/enseñaron a ser fiel y a tratar como corresponde a la mujer que tiene al lado, que lastima”, manifestó.