Desde su regreso a la Argentina para vestir nuevamente la camiseta de Boca, Leandro Paredes quedó en el centro de distintas versiones sobre su vida privada. Entre ellas, tomó fuerza el rumor de que mantendría un particular acuerdo de pareja con Camila Galante, con quien está desde la adolescencia.

Según trascendió en las últimas semanas, el futbolista tendría permitido vincularse con otras mujeres bajo determinadas condiciones. La versión sostiene que se trataría de un supuesto acuerdo unilateral y que, además, estaría relacionado con la ayuda económica que el campeón del mundo brindaría a la familia de su esposa. Ninguno de los protagonistas confirmó públicamente estas versiones.

Ahora, un nuevo dato sumó otro capítulo a la historia. En Bondi, Santiago Riva Roy aseguró que Daniel, el padre de Paredes, estaría molesto por el trato económico que recibiría la familia política de su hijo.

LA INTERNA FAMILIAR QUE HABRÍA EXPLOTADO POR EL DINERO

“El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita”, contó el periodista al referirse a la supuesta interna.

Luego reforzó la versión: “El papá de Paredes se enoja porque Leandro mantiene al suegro pero a él no le pasa un peso”.

Sin embargo, el conflicto familiar no sería el único que habría surgido alrededor de estos rumores. De acuerdo con lo relatado en el programa, también existiría cierto malestar entre algunas parejas de futbolistas de la Selección argentina.

Leandro Paredes celebró la navidad en familia. (Foto: Instagram de Leandro Paredes)

EL SUPUESTO MALESTAR ENTRE LAS MUJERES DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

“Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos”, sostuvo Rivas Roy.

Familia Paredes. Crédito: Instagram

Según esta versión, el malestar estaría relacionado con la supuesta actitud de Camila frente a las salidas del futbolista y con el temor de algunas parejas a que esa dinámica pudiera involucrar también a otros integrantes del seleccionado.

LA VERSIÓN SOBRE LAS FIESTAS A LAS QUE ASISTIRÍA LEANDRO PAREDES

Rivas Roy también mencionó presuntas reuniones privadas a las que asistiría el mediocampista y aseguró tener información de primera mano sobre una de ellas.

“Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini”, afirmó.