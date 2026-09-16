A meses de abandonar Gran Hermano: Generación Dorada por voluntad propia, Gladys La Bomba Tucumana apuntó duramente contra la producción del programa que conduce Santiago del Moro y mencionó específicamente a Ana Laura Román.

En diálogo con Marina Calabró en su programa radial Calabró 107.9 de El Observador, Gladys explicó por qué nunca más regresó a los debates de Gran Hermano. “Yo desaparecí. No me invitan para ir al estudio”, aseguró.

“Si lo hicieran, tampoco iría porque no me puedo olvidar el día que salí después de un mes y medio encerrada en una casa y me sentaron en un sillón a maltratarme”, agregó la artista, aún indignada por el trato recibido.

Gladys "La Bomba" Tucumana (Foto: Instagram)

GLADYS LA BOMBA TUCUMANA, CONTRA ANA LAURA ROMÁN

Durante la entrevista radial, Gladys La Bomba Tucumana recordó el momento en el salió de la casa y arribó en el estudio de Telefe. “Cuando yo me fui voluntariamente, fui al piso, asustada por la oscuridad. Cuando llego al estudio con luces y gente, estaban los panelistas y todo el mundo me empieza a pegar a mí”, recordó.

Entonces, cuestionó la actitud que tuvo la producción del programa: “A mí me recontra maltrataron y yo venía de estar encerrada un mes y medio tipo la cárcel. Encima me dieron en una bolsa de plástico mis medicamentos y unos anteojos que no me dejaron pasar”.

Si bien valoró el trabajo de Del Moro como conductor, dijo: “Santiago me trató bien. Cuando le pegué una frenada a Ana Laura Román por cómo me estaba maltratando, ahí Santiago nos calló. Les paró el carro porque estaban agresivos. Después me saludó bien”. Por último, dejó en claro que no tiene ninguna intención de asistir a la gran final del reality.