La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez parece no tener tregua. Aunque esta vez no hubo declaraciones explosivas ni indirectas en las redes sociales, una decisión de la actriz volvió a ponerlas en el centro de la escena: habría rechazado una invitación a Los Personajes del Año para no compartir el mismo evento con la conductora.

La información la reveló Nico Peralta en Sálvese Quien Pueda, donde contó que la revista Gente convocó especialmente a Eugenia Suárez para participar de su tradicional producción anual, pero la respuesta no habría sido la esperada: “Hay un personaje muy importante, le enviaron la invitación y están esperando que vaya. Quieren que esté ahí, le darían un lugar más que central y dijo que no”, adelantó el periodista, antes de revelar la identidad de la protagonista. Y agregó, develando el misterio: “Es la China Suárez”.

Ante la sorpresa del panel, Peralta explicó cuál sería el motivo detrás de la negativa: “No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar. Ella no se quiere cruzar con Wanda Nara”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático”, cerró el panelista, contundente.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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LLEGÓ LA DENUNCIA DE LA CHINA SUÁREZ CONTRA WANDA NARA: QUÉ DIJO SOBRE LAS AMENAZAS Y CUÁNDO DEBERÁ RATIFICARLA

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. Esta vez, la actriz decidió avanzar formalmente contra la conductora y, según revelaron en El Diario de Mariana (América TV), la denuncia de Eugenia Suárez ya ingresó en la Fiscalía General de San Isidro.

La información fue dada a conocer en el ciclo de Mariana Fabbiani, donde detallaron cuál fue el episodio que la representación legal de la actriz eligió incorporar en la presentación judicial: un fragmento del tenso enfrentamiento que ambas protagonizaron y que quedó registrado en video que salió en todos los medios: “Es el fragmento que más le dolió a la China Suárez en la denuncia que hizo”, explicaron.

El escrito hace referencia al momento en que Wanda habría irrumpido en una conversación que la actriz mantenía de manera cordial y comenzado a increparla. Entre las frases que se le atribuyen a la conductora aparecen algunas de extrema gravedad: “En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque (Mauro Icardi) te deja en la calle y te va a cag... a palos”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

También se habría incluido otro tramo del enfrentamiento en el que Wanda supuestamente le dijo: “Vos sos una negra de mier... que está acá por plata, pelot..., ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos”.

Desde el programa aclararon que no tenían el texto literal de la presentación, sino que habían accedido a información sobre el contenido de ese fragmento: “Lo que me dicen hoy los abogados de la China Suárez es que posiblemente el martes sea citada”, cerraron, en referencia a la eventual convocatoria para ratificar la denuncia.