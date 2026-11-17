Mauro Icardi tuvo dos llamativos gestos de apoyo hacia la China Suárez después de que circularan versiones que la vinculaban sentimentalmente con otro futbolista argentino.

En medio de la polémica, el delantero compartió una serie de fotografías románticas junto a su pareja e hizo un descargo con el que dejó en claro que, al menos públicamente, el escándalo no parece afectar la relación.

El ex jugador del Galatasaray eligió sus historias de Instagram para publicar un collage de cuatro imágenes en las que aparece junto a la actriz. En las postales se los ve sonrientes, cómplices y a los besos durante una salida a un restaurante. Además, etiquetó a Eugenia y acompañó la publicación con dos emojis de corazones.

La story de Mauro Icardi en medio de los rumores de romance de China Suárez con otro futbolista (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero más tarde el futbolista volvió a sentar su posición con un texto dirigido directamente a la prensa de espectáculos. “No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia”, escribió.

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“Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato. Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas”, cerró el ex futbolista del Galatasaray con un emoji de “besitos”.

El posteo de Mauro Icardi en defensa de la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El gesto llegó después de que Ángel de Brito deslizara en su programa de streaming que la China habría tenido un affaire con un reconocido futbolista argentino cuando todavía no estaba en pareja con Icardi. Las pistas que dio el periodista apuntaron a Leandro Paredes, aunque la actriz salió rápidamente a desmentir esa versión.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió la actriz en sus redes sociales, visiblemente molesta por las versiones que circularon sobre su vida privada.

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