A un año y medio de comenzar a escribir su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea, Sofía “Jujuy” Jiménez anunció que está embarazada y será mamá por primera vez.
Todavía asimilando la feliz noticia, la modelo estuvo en LAM y reveló dónde concibió al bebé que viene en camino.
Más sobre este tema
“Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, contó Jujuy, con la emoción a flor de piel.
Luego, reveló más detalles sobre cómo llegó la noticia: “El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto. Él vivía en Salta y hace tres meses que estamos viviendo juntos en Buenos Aires. ¡Y estoy de tres meses embarazada! Fue un regalo de Diosito”.
DÓNDE QUEDÓ EMBARAZADA JUJUY JIMÉNEZ
“Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un ‘reencontronazo’ que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”, contó con humor la periodista e influencer.
Además, reconoció que la posibilidad de estar embarazada le generaba cierto temor: “Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades”.
En el tercer mes de embarazo, Sofía “Jujuy” Jiménez también tuvo palabras de amor para Gustavo y aseguró que siempre supo que él iba a ser el papá de sus hijos.
“Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: ‘Él va a ser el papá’”, recordó.