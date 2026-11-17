A un año y medio de comenzar a escribir su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea, Sofía “Jujuy” Jiménez anunció que está embarazada y será mamá por primera vez.

Todavía asimilando la feliz noticia, la modelo estuvo en LAM y reveló dónde concibió al bebé que viene en camino.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

“Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, contó Jujuy, con la emoción a flor de piel.

Luego, reveló más detalles sobre cómo llegó la noticia: “El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto. Él vivía en Salta y hace tres meses que estamos viviendo juntos en Buenos Aires. ¡Y estoy de tres meses embarazada! Fue un regalo de Diosito”.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

DÓNDE QUEDÓ EMBARAZADA JUJUY JIMÉNEZ

“Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un ‘reencontronazo’ que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”, contó con humor la periodista e influencer.

Además, reconoció que la posibilidad de estar embarazada le generaba cierto temor: “Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades”.

En el tercer mes de embarazo, Sofía “Jujuy” Jiménez también tuvo palabras de amor para Gustavo y aseguró que siempre supo que él iba a ser el papá de sus hijos.

“Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: ‘Él va a ser el papá’”, recordó.