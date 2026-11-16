El amor de Sofía Jujuy Jiménez (35) y Gustavo Qüerio Hormaechea dio fruto, y la modelo confirmó que está embarazada del emrpesario, a un año de comenzar el romance.

“Soñé tanto con este momento... no puedo creer que está sucediendo. no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”, posteó Sofía en Instagram.

La primera ecografía del bebé de Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea

La publicación fue acompañada por varios hitos de la gestación, con una frase para cada imagen.

“Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo”, halagó a su pareja.

Sofía Jujuy Giménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

La pasión heredada

Como ambos fanáticos de Boca, Jujuy adelantó: “Piel Xeneize desde la panza. ¡obvio!"

Sofía Jujuy Giménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

La devoción de fe también Sofía también se manifestó en la peregrinación de octubre: “La caminata en Luján fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”.