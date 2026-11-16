La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana a puro folklore. El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre llegará República Folklore 2026, una nueva propuesta que busca reunir a los grandes referentes del género con artistas de distintas generaciones.

El encuentro tendrá lugar en el Parque de la Ciudad y contará con más de 50 artistas distribuidos en cuatro escenarios, además de propuestas gastronómicas, experiencias y actividades para celebrar la música y la identidad argentina.

Entre los nombres más destacados de la programación aparecen Abel Pintos, Soledad, Cazzu, Jorge Rojas, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Nahuel Pennisi, Los Alonsitos, Ahyre, Campedrinos y Teresa Parodi, entre muchos otros.

También habrá opciones para seguir el festival desde sus casas a través de Flow.

República Folklore 2026: cuándo y dónde es

Fechas: sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Lugar: Parque de la Ciudad.

Dirección: avenida Coronel Roca 4113, Ciudad de Buenos Aires.

Apertura de puertas: 12 horas.

Escenarios: Macro, Personal, Pampa y La Pulpeña.

Cómo conseguir las entradas para República Folklore

Las entradas para República Folklore se comercializan a través de AllAccess.

El festival ofrece abonos para las dos jornadas y entradas individuales por día.

Además, hay beneficios de financiación:

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa de cualquier banco.

Cómo descargar las entradas en Quentro

Las entradas se reciben a través de Quentro, la aplicación en la que estarán disponibles los tickets digitales.

Para acceder a ellas hay que seguir estos pasos:

Descargar la aplicación Quentro en el celular. Iniciar sesión en AllAccess con el usuario utilizado para realizar la compra. Ingresar en la sección «Mis Entradas». Seleccionar la compra y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Si hay más de una compra, repetir el procedimiento. Elegir Quentro como método de entrega e ingresar una dirección de correo electrónico. Recibir un código para validar la identidad. Ingresar o registrarse en Quentro con ese mismo correo electrónico.

Importante: no hay que imprimir ni sacar capturas de pantalla del código QR, ya que se actualiza cada 15 segundos.

Cómo se paga dentro de República Folklore

Dentro del predio, la tarjeta recargable será el único medio de pago habilitado para comprar comida, bebidas y recuerdos.

Para utilizarla, los asistentes deberán retirarla en los puntos de CAJA distribuidos dentro del Parque de la Ciudad y cargarle saldo.

Las recargas podrán realizarse con tarjetas de crédito, débito, efectivo y QR.

Beneficios para clientes de Banco Macro

Los clientes de Banco Macro tendrán descuentos especiales:

Visa Macro: 10% de ahorro, con un tope de $10.000.

Visa Platinum Macro: 20% de ahorro, con un tope de $20.000.

Visa Signature Macro Selecta: 30% de ahorro, con un tope de $30.000.

Cómo solicitar la devolución del saldo

Quienes tengan dinero sin utilizar en su tarjeta recargable podrán solicitar la devolución desde el lunes 23 de noviembre a las 9 hasta el viernes 27 de noviembre a las 23.59.

El trámite estará disponible a través del enlace publicado en el Instagram oficial de República Folklore.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad

El festival se realizará en avenida Coronel Roca 4113, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas son las alternativas de transporte público para llegar:

Colectivos: las líneas 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150 tienen paradas sobre avenida Coronel Roca, frente al número 4105.

Tren: se puede llegar a través de la línea Belgrano Sur, bajando en la estación Presidente Illia.

Estacionamiento

Quienes concurran en auto podrán reservar un lugar de estacionamiento a través de Seeker Parking o desde el enlace disponible en el perfil oficial de República Folklore.

El estacionamiento se compra por día. Por lo tanto, quienes asistan las dos jornadas deberán realizar una reserva para cada fecha.

Accesibilidad: qué servicios habrá en el festival

República Folklore contará con diferentes servicios y espacios adaptados para garantizar la accesibilidad de los asistentes.

Entre las propuestas se incluyen:

Sectores accesibles en todos los escenarios.

Baños adaptados en cada sector.

Prioridad en los puestos gastronómicos y en las cajas para personas con movilidad reducida.

Espacios prioritarios de estacionamiento para personas con movilidad reducida, con la compra del estacionamiento.

Préstamo de elementos de regulación sensorial, disponibles en El Encuentro.

Servicio de recarga de baterías para sillas de ruedas y dispositivos de apoyo en El Encuentro. Es necesario llevar el cargador.

Además, habrá personal capacitado en todo el predio para brindar asistencia a quienes lo necesiten.

Cómo ver República Folklore 2026 en VIVO

Quienes no puedan acercarse al Parque de la Ciudad también tendrán la posibilidad de seguir el festival en vivo a través de Flow.

La transmisión estará disponible en los siguientes canales, según el país:

Argentina: canal 605.

Uruguay: canal 119.

Paraguay: canal 25.

República Folklore 2026: grilla completa y horarios del sábado 21 de noviembre

La primera jornada tendrá como protagonistas a Abel Pintos, Cazzu, Soledad, Los Tekis y el Chaqueño Palavecino, entre otros artistas.

ESCENARIO MACRO

14:00 a 14:30: Nicolás Membriani - Juanjo Abregú.

15:00 a 15:30: La Callejera.

16:15 a 16:45: Los Alonsitos.

17:30 a 18:15: Los Nombradores del Alba.

20:00 a 21:00: Abel Pintos.

22:00 a 23:30: Soledad 30 Años - Parte 1.

ESCENARIO PERSONAL

14:30 a 15:00: Catherine Vergnes.

15:30 a 16:15: Nahuel Pennisi.

16:15 a 16:45: Cuti y Roberto Carabajal.

19:00 a 20:00: Cazzu.

21:00 a 22:00: Los Tekis.

23:30 a 00:45: Chaqueño Palavecino.

ESCENARIO PAMPA

15:00 a 15:30: Malena Garnica.

16:00 a 16:45: Orozco-Barrientos.

17:15 a 18:00: Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu.

18:15 a 18:45: Nacho Cuellar.

19:00 a 19:45: Néstor Garnica.

20:15 a 21:00: Los de Imaguaré.

21:30 a 22:00: Nati Pastorutti.

22:30 a 23:15: Los Tabaleros.

ESCENARIO LA PULPEÑA

13:30 a 14:00: Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay.

14:15 a 14:45: Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández.

14:45 a 19:45: Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República.

19:45 a 20:15: Tomás Lipán.

21:00 a 21:30: Los Bofill.

22:00 a 22:30: Jesús Toledo.

23:15 a 23:45: Tupá.

República Folklore 2026: grilla completa y horarios del domingo 22 de noviembre

La segunda jornada contará con figuras como Jorge Rojas, Los Nocheros, Soledad, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños, Ahyre, Campedrinos y Teresa Parodi.

ESCENARIO MACRO

14:30 a 15:00: Sele Vera.

15:30 a 16:15: Orellana Lucca.

17:00 a 17:45: Los Manseros Santiagueños.

18:45 a 19:30: Sergio Galleguillo.

20:45 a 21:45: Jorge Rojas.

22:45 a 23:45: Los Nocheros.

ESCENARIO PERSONAL

15:00 a 15:30: Nicolás Membriani - Paquito Ocaño.

16:15 a 17:00: Peteco con Riendas Libres.

17:45 a 18:45: Ahyre.

20:00: Carafea.

21:45 a 22:45: Lázaro Caballero.

23:45 a 01:15: Soledad 30 Años - Parte 2.

ESCENARIO PAMPA

14:45 a 15:15: Diableros Jujeños.

15:45 a 16:15: Juanjo Abregú.

16:30 a 17:00: Wara Calpanchay.

17:30 a 18:15: Campedrinos.

18:45 a 19:15: Gauchos of the Pampa.

19:30 a 20:15: Teresa Parodi.

20:45 a 21:30: Dúo Coplanacu.

22:00 a 22:45: Maggie Cullen.

23:15 a 00:00: Indio Lucio Rojas.

ESCENARIO LA PULPEÑA