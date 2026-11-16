Maluma confirmó su regreso a la Argentina después de cinco años y sus fanáticos ya pueden prepararse para conseguir sus entradas. El artista colombiano dará dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 19 y 20 de febrero de 2027, como parte de su nueva gira mundial, “Loco X Volver World Tour”.

La expectativa por su vuelta es grande y este lunes 16 de noviembre comienza la venta general de tickets, a partir de las 13. La comercialización se realizará a través de la página oficial del Movistar Arena y estará habilitada con todos los medios de pago.

Además, quienes abonen con tarjetas de crédito Visa Macro podrán acceder a un beneficio de seis cuotas sin interés.

El regreso del cantante se producirá después de cinco años sin presentaciones en el país y formará parte de un recorrido internacional que incluirá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África durante 2027.

Foto: prensa Maluma

Maluma en Argentina 2027: cuándo y dónde comprar las entradas

Los dos recitales de Maluma en Buenos Aires tendrán lugar en el Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo.

Estos son los datos para quienes quieran asistir:

Artista: Maluma.

Gira: Loco X Volver World Tour 2027.

Fechas: 19 y 20 de febrero de 2027.

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires.

Inicio de la venta general: lunes 16 de noviembre, a las 13.

Medios de pago: todos los medios de pago.

Beneficio: seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Venta de entradas: movistararena.com.ar.

“Loco X Volver World Tour”: la nueva gira mundial de Maluma

El regreso a la Argentina forma parte de una nueva etapa artística del colombiano, que llevará su espectáculo por más de 60 ciudades de diferentes continentes.

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y tendrá paradas en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

El tour toma su nombre de “Loco X Volver”, el séptimo álbum de estudio de Maluma, presentado en mayo de 2026. El disco marca una nueva etapa en su carrera y propone un regreso a sus raíces colombianas y a los lugares y personas que formaron parte de su historia.

Foto: prensa Maluma

El espectáculo contará con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para esta gira. El repertorio combinará las canciones de su último trabajo con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

Para anunciar el tour, el artista realizó una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde apareció junto a sus músicos e interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Según Quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.

Maluma y su regreso a los escenarios argentinos

La vuelta del cantante a Buenos Aires será uno de los acontecimientos musicales internacionales destacados de febrero de 2027.

Nacido en Medellín como Juan Luis Londoño Arias, Maluma se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música latina. A lo largo de su carrera consiguió 32 números uno en Billboard y colaboró con artistas internacionales como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé.

También protagonizó giras multitudinarias alrededor del mundo. En 2017, su Maluma World Tour sumó 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. Más adelante agotó recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

Ahora, con “Loco X Volver World Tour 2027”, el colombiano prepara un nuevo encuentro con sus seguidores argentinos, que tendrán dos oportunidades para verlo en vivo en el Movistar Arena.