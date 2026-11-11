La música japonesa tendrá una nueva cita internacional en Buenos Aires. Centimillimental llegará por primera vez a la Argentina para ofrecer un show el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media, en el marco de su Latin America Tour 2027.

El artista japonés, que conquistó a miles de seguidores en todo el mundo por su participación en el universo musical del anime Given, desembarcará en el país después de una gira latinoamericana con localidades agotadas.

La presentación promete una noche cargada de emoción, nostalgia y canciones que conectaron especialmente con los fanáticos de la animación japonesa. Entre sus temas más reconocidos se encuentra “Kizuato”, una de las canciones emblemáticas de Given.

El anuncio genera expectativa entre sus seguidores argentinos, que tendrán por primera vez la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.

Foto: prensa

Centimillimental en Argentina 2027: cuándo y dónde es el recital

El debut de Centimillimental en el país será el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media, ubicado en Buenos Aires.

El concierto forma parte del Latin America Tour 2027, una gira que llevará al músico japonés por distintos escenarios de la región.

La propuesta busca trasladar al escenario la sensibilidad de sus composiciones, con melodías que combinan emoción, nostalgia y una fuerte conexión con las historias que acompañan.

Cómo comprar las entradas para Centimillimental en Buenos Aires

La venta de entradas para el primer show de Centimillimental en Argentina comienza este miércoles 11 de noviembre de 2026, a partir de las 11, hora de Buenos Aires.

Además, la organización informó que habrá tres cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Foto: prensa Por: CHINO LEMUS (C)

Quién es Centimillimental, el artista japonés detrás de la música de Given

Centimillimental es reconocido internacionalmente por su participación en el universo musical de Given, una producción de anime que conquistó a una importante comunidad de seguidores por su historia y su vínculo con la música.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentra “Kizuato”, un tema que se convirtió en uno de los referentes musicales de la serie.

Su propuesta artística se caracteriza por composiciones emotivas y melodías que acompañan historias atravesadas por los sentimientos, los vínculos y la nostalgia.

Con su primera presentación en Argentina, Centimillimental sumará a Buenos Aires a su recorrido internacional y les dará a sus seguidores locales la posibilidad de encontrarse por primera vez con su música en directo.