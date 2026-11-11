La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2027 ya tiene su programación confirmada y promete cuatro días de música, tradición y entretenimiento en la localidad bonaerense de Puan. Del jueves 7 al domingo 10 de enero, el tradicional encuentro reunirá a grandes figuras de la música popular argentina, con una grilla que incluye al Chaqueño Palavecino, Ke Personajes, Ángela Leiva, Desakta2 y Tambó Tambó.

Con propuestas que recorren distintos géneros, desde la cumbia y el cuarteto hasta el folklore, el festival volverá a convocar a miles de visitantes en uno de los eventos populares más importantes del sudoeste bonaerense.

Además de los recitales, la celebración contará con jineteadas, destrezas criollas, gastronomía, feria de artesanos, emprendedores, camping y diferentes actividades recreativas para disfrutar en familia.

Las entradas para la edición 2027 ya están a la venta a través de Passline.

Foto: prensa

Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2027: la grilla completa día por día

La programación musical se distribuirá durante cuatro jornadas, con artistas de diferentes estilos y propuestas para distintos públicos.

Jueves 7 de enero: Tambó Tambó.

Viernes 8 de enero: Ángela Leiva y Cebada Fest.

Sábado 9 de enero: Chaqueño Palavecino, Ke Personajes y Peña del Cebado.

Domingo 10 de enero: Desakta2.

Uno de los momentos destacados será el sábado 9, cuando el Chaqueño Palavecino y Ke Personajes compartirán la misma jornada, en una combinación de folklore y música tropical que promete ser uno de los grandes atractivos del festival.

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La noche del viernes también tendrá como protagonista a Ángela Leiva, mientras que el cierre del domingo estará a cargo de Desakta2, uno de los referentes actuales del cuarteto.

Dónde se hace la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera y cómo conseguir las entradas

El encuentro tendrá lugar en el tradicional predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, ubicado a orillas de la Laguna de Puan, a unos tres kilómetros del centro de la localidad bonaerense.

El espacio cuenta con una superficie de 20 hectáreas y dispone de diferentes instalaciones para recibir a los visitantes durante las cuatro jornadas.

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Entre sus principales atractivos se encuentran los sectores de camping, el campo de jineteada, el patio de comidas, la confitería y los puestos de artesanos. También hay espacios destinados a actividades deportivas y recreativas.

Las entradas para la edición 2027 se encuentran disponibles a través de Passline.

Jineteadas, gastronomía y tradición: todo lo que ofrece el festival de Puan

Más allá de su programación musical, la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera conserva una fuerte impronta tradicionalista.

Durante el encuentro habrá jineteadas y destrezas criollas, dos de las actividades más esperadas por el público. También se podrá recorrer la feria de artesanos y emprendedores, disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas y aprovechar los espacios recreativos y de camping.

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De esta manera, el festival propone una experiencia que va más allá de los recitales y permite disfrutar de varios días en contacto con las tradiciones y la identidad de la región.

La historia de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera

La celebración tiene más de cinco décadas de historia y forma parte de la identidad cultural y productiva de Puan.

Su primera edición se realizó en 1974 como un homenaje a la cebada, uno de los cultivos emblemáticos de la región. En 1985 fue declarada Fiesta Nacional y, desde entonces, se consolidó como uno de los acontecimientos más importantes del calendario de festivales populares de la provincia de Buenos Aires.

Cada verano, el encuentro convoca a visitantes de diferentes puntos del país y reúne música, gastronomía, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia, en una celebración que también reconoce la importancia de la actividad agropecuaria para la comunidad.