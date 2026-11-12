Palmeritas dulces caseras como las de panadería: la receta fácil con pocos ingredientes para acompañar el mate

Palmeritas dulces, la receta para disfrutar de una merienda ideal. Foto: Cucinare TV

Las palmeritas dulces caseras son uno de los clásicos de las panaderías argentinas. Su textura crujiente, sus capas finas de hojaldre y su característico sabor a azúcar caramelizada las convierten en una opción ideal para acompañar el mate, el café o la merienda. Aunque parecen difíciles de preparar, existe una receta que permite conseguir un resultado similar al de las confiterías.

En esta propuesta se parte de una masa casera que se trabaja mediante una técnica de hojaldrado. El procedimiento consiste en estirar, untar y plegar la preparación para formar las capas que, durante la cocción, se separan y adquieren su característica textura liviana y crocante.

Uno de los secretos de esta receta está en incorporar correctamente la materia grasa y respetar los descansos de la masa. También es fundamental distribuir el azúcar sobre la superficie antes de realizar los pliegues, ya que esto permite obtener una cobertura caramelizada. Finalmente, el horno a temperatura elevada ayuda a que las palmeritas se doren y desarrollen su textura característica.

Comensales 12 Ingredientes Para la masa 500 g harina.

g harina. 100 g manteca.

g manteca. 250 cc agua.

cc agua. Una pizca sal.

pizca sal. Una cdta jugo de limón. Para hojaldrar 200 g margarina.

g margarina. 50 g almidón de maíz. Para el armado 200 g azúcar.

g azúcar. 150 g chocolate tipo taza.

Procedimiento

Para la masa:

Integrar todos los ingredientes, unir, amasar y dejar descansar. Pasados unos minutos, estirar la masa a lo largo bien fina, formando un rectángulo. Untar con margarina y espolvorear con maicena Enrollar y aplastar formando otro rectángulo. Dejar descansar y repetir el procedimiento de margarina una vez más.

Armado:

Estirar la masa de hojaldre formando un rectángulo. Sobre la mesada, espolvorear azúcar, colocar la masa encima y esparcir más azúcar sobre ella; pasar un rodillo para que el azúcar quede bien pegado a la masa. Doblar los extremos de la masa hacia adentro, espolvorear con un poco más de azúcar y volver a pasar el rodillo, hacer un último pliegue, repitiendo el procedimiento anterior. Por último, ir enrollando formando las palmeritas. Cortar de un cm de ancho y colocarlas en una placa antiadherente. Hornear a 210º durante 15 o 20 minutos.

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