Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores con una publicación que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible embarazo. La mediática compartió una ecografía acompañada por la frase “Se agranda la familia” y generó una ola de comentarios en las redes sociales. Sin embargo, la protagonista de la feliz noticia no era ella, sino Neni, una de sus perritas, que está esperando cachorros.

El momento quedó registrado en un video que la bailarina publicó en su cuenta de Instagram. Durante una visita al veterinario, Fernández siguió atentamente las imágenes del estudio y no pudo ocultar su emoción cuando la profesional le mostró a uno de los pequeños que viene en camino.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo Por: Instagram @cinthia_fernandez_

“¿Me están cargando?”, reaccionó al comienzo de la grabación. Cuando la veterinaria le señaló que podía distinguirse la cabeza de uno de los cachorros y hasta escuchar los latidos de su corazón, Cinthia expresó su asombro: “No te puedo creer. Mirá”.

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LA EMOCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ AL VER LA ECOGRAFÍA DE SU PERRITA

La panelista también le habló directamente a Neni mientras observaba los movimientos de sus futuros cachorros en la pantalla. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, expresó, completamente fascinada con la escena.

En otro tramo del video, Cinthia dejó ver que su mascota está recibiendo los cuidados necesarios durante el embarazo. Hacia el final de la grabación también se escucharon los ladridos de otro de los animales de la familia, lo que generó un momento divertido. “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”, comentó la mediática.

La ecografía que mostró Cinthia Fernández (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

La publicación provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales inicialmente interpretaron que la ecografía correspondía a un embarazo de la propia Fernández. “Me comí alto amague”, “Felicidades, abuela”, “Pensé que venía un hermanito para las niñas” y “Entré como un caballo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. El video superó los tres millones de visualizaciones.

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