Lee tu horóscopo diario del 12 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Capricornio te invita a equilibrar tus metas con tu vida amorosa. Compartir tus ambiciones y escuchar las necesidades de tu pareja puede afianzar la confianza y el compromiso.

Tauro : La Luna en Capricornio favorece planes de futuro y conversaciones sobre el compromiso. Compartir sueños sin perder de vista la realidad puede fortalecer tu relación y abrir nuevos horizontes.

Géminis : La Luna en Capricornio ilumina la intimidad y los acuerdos que sostienen tu relación. Hablar de temores y recursos compartidos con madurez puede renovar la confianza y ahondar el vínculo.

Cáncer : La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y sus compromisos. Escuchar sin cerrarte a otras ideas puede ayudarte a resolver diferencias y construir acuerdos sólidos.

Leo : La Luna en Capricornio te anima a demostrar amor mediante gestos concretos y cuidados diarios. Organizar mejor tus tiempos y compartir responsabilidades puede devolver estabilidad a tu relación.

Virgo : La Luna en Capricornio despierta deseos de vivir un romance estable y sincero. Expresar tus sentimientos sin tanta exigencia puede acercarte a alguien especial y renovar la pasión en pareja.

Libra : La Luna en Capricornio pone el foco en el hogar y en la seguridad emocional que necesitas. Conversar sobre asuntos familiares delicados puede fortalecer la convivencia y la intimidad en pareja.

Escorpio : La Luna en Capricornio favorece conversaciones profundas y acuerdos que piden madurez. Expresar tus deseos con claridad, sin ocultar emociones, puede fortalecer la confianza y la cercanía.

Sagitario : La Luna en Capricornio te invita a revisar qué valoras en una relación y cuánto puedes ofrecer. Reconocer tus necesidades y poner límites sanos puede ayudarte a sentir mayor seguridad.

Capricornio : La Luna en tu signo intensifica tus emociones y te anima a tomar decisiones amorosas importantes. Mostrar tu sensibilidad sin temor a perder el control renueva la pasión y el compromiso.

Acuario : La Luna en Capricornio despierta recuerdos y sentimientos que necesitan un espacio de reflexión. Comprender tus temores antes de actuar puede ayudarte a cerrar heridas y recuperar serenidad.